La conversazione continuamente interrotta | Curiosità sull’opera di Rai 5

Nel pomeriggio di martedì 28 febbraio 2023 andrà in onda un’opera teatrale molto particolare. Si tratta de “La conversazione continuamente interrotta”. Mai vista o sentita nominare? Rai 5 viene in tuo aiuto, ma prosegui la lettura per saperne di più.

Chi ha scritto l’opera La conversazione continuamente interrotta

“La conversazione continuamente interrotta” è una commedia di Ennio Flaiano, uno scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano del XX secolo. La commedia fu scritta nel 1941 ed è stata rappresentata per la prima volta a Milano nel 1942.

La trama

La trama della commedia ruota attorno alla conversazione tra un uomo e una donna che si incontrano casualmente in un caffè e cercano di conoscersi meglio. Tuttavia, la loro conversazione viene costantemente interrotta da personaggi esterni e situazioni comiche che rendono difficile il loro dialogo. La commedia esplora il tema della difficoltà della comunicazione tra le persone e l’incomunicabilità dell’uomo moderno.

Il parere della critica sull’opera di Ennio Flaiano

“La conversazione continuamente interrotta” di Ennio Flaiano è considerata una commedia brillante e divertente che esplora il tema della difficoltà della comunicazione tra le persone. Tuttavia, ci sono alcune critiche che sono state mosse nei confronti della commedia.

In primo luogo, alcuni critici hanno sottolineato che la commedia sembra basarsi su un’idea molto semplice che viene ripetuta più volte, rendendo la trama ripetitiva e prevedibile. Altri hanno criticato il fatto che i personaggi non sono ben sviluppati, e che il dialogo sembra artificioso e poco naturale.

Inoltre, c’è chi ha sostenuto che la commedia riflette l’atteggiamento elitario dell’autore, che sembra suggerire che solo alcune persone, con una cultura e un livello di istruzione elevati, siano in grado di comunicare efficacemente.

Una commedia popolare e divertente

Tuttavia, nonostante queste critiche, “La conversazione continuamente interrotta” rimane una commedia popolare e divertente, che offre una visione comica e ironica della difficoltà della comunicazione umana