Palazzo di Giustizia | Curiosità sul film in onda su Rai 5 in prima serata

La prima serata di lunedì 27 febbraio 2023 di Rai 5 porta in auge una pellicola piuttosto recente firmata Made in Italy. Si tratta del film Palazzo di Giustizia, del 2019. Sveliamo di seguito curiosità e trama della pellicola.

La trama del film Palazzo di Giustizia

“Palazzo di Giustizia” è un film italiano del 2019 diretto da Chiara Bellosi. La pellicola è stata presentata alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica e dal pubblico, ed è stato considerato uno dei migliori film italiani del 2019.

Il film racconta la storia di un’udienza penale che si tiene nel Palazzo di Giustizia di Bologna. La storia si concentra sulle vite dei vari protagonisti coinvolti nella causa, compresi l’avvocato difensore, il giudice, il pubblico ministero, i testimoni e gli imputati. Ogni personaggio ha le proprie ragioni per essere presente in tribunale e, man mano che la storia si sviluppa, emergono le loro storie e le loro connessioni.

L’apprezzamento della critica

Il film è stato apprezzato per la sua rappresentazione realistica della giustizia italiana e per il suo approccio umanistico ai personaggi coinvolti nella vicenda giudiziaria. È stato anche elogiato per la sua abilità nell’incanalare l’attenzione dello spettatore verso l’intensità dell’udienza giudiziaria e la complessità delle vite che si intrecciano nella corte.

Il film è stato apprezzato ed anche elogiato per l’interpretazione dell’attrice protagonista, che ha reso il personaggio di Eugenia molto convincente e commovente.

Il cast

Il film “Palazzo di Giustizia” del 2019 è stato diretto da Chiara Bellosi e interpretato da un cast di attori italiani. Ecco alcuni dei principali attori presenti nel film:

Sara Serraiocco nel ruolo di Eugenia

Lodo Guenzi nel ruolo di Andrea

Marco Palvetti nel ruolo del giudice Falcone

Giulio Beranek nel ruolo di Giudice Galli

Carlo Cerciello nel ruolo di Giudice Guerrieri

Pietro Castellitto nel ruolo di Giudice Ingrassia

Michela Cescon nel ruolo di Giudice Marianna

Oltre a questi attori, nel film ci sono anche numerosi altri personaggi interpretati da attori di supporto e comparse.