Incastrati 2, quando inizia? Ci sarà anche una terza stagione?

Incastrati 2 sta per tornare. Come annunciato da Ficarra e Picone, i telespettatori potranno assistere alle nuove avventure del duo comico prestissimo.

Incastrati è la prima serie tv prodotta da Ficarra e Picone, il duo comico che già in passato ha collaborato in vesti di attori. Forte del successo ottenuto, dal 2 marzo sarà disponibile la seconda stagione. Gli episodi saranno sei proprio come il primo capitolo e l’ambientazione sarà sempre la Sicilia. L’annuncio della seconda stagione è stato lanciato dagli stessi protagonisti, con un post su Instagram corredato dalla didascalia “Dal 2 marzo i problemi si moltiplicheranno”

Vedremo la serie tv in onda su Netflix e successivamente, probabilmente tra circa un anno, nel palinsesto di Canale 5.

Incastrati 2 – di cosa parlerà?

Nella prima stagione abbiamo assistito alle vicende dei due amici che rimangono coinvolti in un omicidio e cercando di fuggire dalla scena del crimine si troveranno implicati in guai sempre più grandi al punto di dover fare i conti con la mafia.

La seconda stagione inizia da dove ci si era fermati: Salvo (Ficarra ) e Valentino (Picone) sono in pericolo di vita, ancora una volta si troveranno in una serie di situazioni dalle quali sarà difficile uscirne senza ferire i sentimenti di chi amano. Vedremo tra le novità un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo dall’identità misteriosa e faranno il loro ingresso dei malavitosi stranieri. Inoltre i due protagonisti saranno alle prese con un nuovo caso, l’omicidio di Gambino, che sembrerà non avere soluzioni.

Anche questa secondo capitolo sarà contraddistinto dalla comicità che appartiene a Ficarra e Picone, mescolata con il thriller su cui si basa la serie. Di fatti, lo stesso trailer rilasciato da Netflix recita: “A volte con il crimine si rischia di morire, altre solo di morire dal ridere”.

Il cast principale, che comprende attori dal calibro di Tony Sperandeo, Sergio Friscia e Leo Gullotta, è stato confermato.

Incastrati 3 – si farà?

Purtroppo al momento Ficarra e Picone non hanno intenzione di proseguire con una terza stagione, infatti come dichiarato dagli stessi attori: “La seconda stagione chiude la serie, che è stata pensata per non proseguire oltre. Il finale svelerà quello che era il progetto iniziale”.