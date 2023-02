Un professore 2, quando inizia? Come andrà a finire la storia tra Simone e Manuel?

Un professore è una serie tv italiana andata in onda dall’11 novembre 2021 sulla RAI in prima serata. Il successo che ha riscosso ne ha portato immediatamente al rinnovo per una seconda stagione. Cosa sappiamo in proposito? Ma soprattutto come andrà a finire la storia tra Simone e Manuel?

Un professore 2 – quando esce?

La fiction italiana che racconta le vicende di un gruppo di liceali del liceo Leonardo da Vinci di Roma, intrecciate con la storia del loro professore Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, ha iniziato ufficialmente le riprese. Lo mostrano le foto rilasciate sui social che rivedono i protagonisti sul set romano.

I telespettatori si sono appassionati al nuovo prodotto RAI proprio per le storie presenti nella fiction, come il controverso rapporto tra Dante e la sua vecchia fiamma Anita, nonché madre di Manuel (il suo volto è quello di Claudia Pandolfi) e la relazione a cui i fan si sono appassionati, ovvero quella tra Manuel e Simone.

Alla fine della prima stagione, abbiamo lasciato Dante e Anita in procinto di essere una coppia e Manuel e Simone che avevano deciso di rimanere amici. Nel secondo capitolo, che seguirà la storia descritta in Merlì, la serie tv catalana a cui è ispirata, assisteremo sicuramente alla tematica riguardante la sessualità di Manuel. Inoltre assisteremo anche all’ingresso di nuove new entry.

Per vedere come proseguiranno le storie raccontate, bisognerà però aspettare. Considerando che le riprese sono iniziate da poco, è probabile che rivedremo i nostri personaggi tra la fine del 2023 o l’inizio del 2024.

Un professore 2 – Simone e Manuel

Simone Balestra e Manuel Ferro sono stati due dei protagonisti più amati dal pubblico. Il primo è figlio del professore, il secondo figlio di Anita, dunque la loro relazione si è sviluppata sotto l’ombra del grande amore dei loro genitori. Simone è interpretato da Nicolas Maupas, che abbiamo visto anche in Mare Fuori nel ruolo di Filippo, Manuel Ferro ha il volto di Damiano Gavino il quale sarà presto protagonista del nuovo film di Ozpeteck, Nuovo Olimpo.

Come ha affermato Sandro Petraglia, sceneggiatore della serie, “I loro personaggi hanno ancora tanto da raccontare” e lo stesso Nicolas Maupas ha dichiarato: “La cosa bella è sempre la dimensione familiare che si crea con il pubblico. Un professore è un altro mondo speciale. Sarà una stagione di novità, di cose inaspettate“.

Invece Damiano Gavino, in risposta ai fan delusi dal finale della storia tra Simone e Manuel, ha affermato: “Credo sia sbagliato proprio parlare di finale per Simone e Manuel perché comunque è una storia, qualunque cosa sia (che sia amore, che sia amicizia), che andrà avanti” aggiungendo di voler vedere una crescita personale dei due personaggi.