Chi è il marito di Carolina Crescentini? L’attrice capitolina ha figli?

Bella e brava, Carolina Crescentini è una famosissima e allo stesso tempo apprezzatissima attrice italiana. Una bravissima artista che negli anni è riuscita a mettere bene in mostra il suo talento non solo al cinema ma anche in tante serie Tv. Ma esattamente cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è il marito e soprattutto l’attrice ha dei figli oppure no?

Cosa sapere su Carolina Crescentini

Nata a Roma il 18 aprile del 1980, Carolina Crescentini ha conseguito la maturità scientifica e successivamente si è iscritta all’Università. E di preciso al corso di laurea in Lettere, indirizzo spettacolo. Dopo aver frequentato diversi laboratori teatrali e la scuola di recitazione è stata ammessa al Centro sperimentale di cinematografia dove si è diplomata nel 2006. Da quel momento ha avuto inizio la sua carriera con piccoli ruoli al teatro ma anche al cinema e in televisione. Proprio nel 2006 ha recitato in H2odio mentre invece nel 2007 ha ottenuto il ruolo di protagonista in Notte prima degli esami-Oggi. Da li ha preso il via la sua splendida carriera che l’ha portata ad essere considerata oggi una delle attrici italiane più affermate.

Chi è il marito della nota attrice

Ma, cosa sappiamo della vita privata dell’attrice? Chi è il marito? A tali domande è possibile rispondere affermando che Carolina Crescentini dal 2019 è sposata con il cantautore e polistrumentista italiano Francesco Motta. Nato a Pisa nell’ottobre del 1986, Motta ha fondato il gruppo Criminal Jokers ma il vero esordio è arrivato nel 2010 con il disco This Was Supposed to be the Future seguito poi dall’uscita del secondo disco Bestie. Successivamente però Motta ha deciso di proseguire la sua carriera da solista e così nel 2016 ha pubblicato il suo primo disco “La fine dei vent’anni” che ha ottenuto il premio Tenco nella categoria Opera Prima. “Vivere o morire” è invece il titolo del secondo disco pubblicato nel 2018 e che anche in questo caso ha ottenuto un riconoscimento molto importante ovvero la Targa Tenco 2018 come miglior disco in assoluto.

La storia d’amore tra Carolina Crescentini e Francesco Motta

La celebre attrice e il cantautore si sono conosciuti nel 2017 e poco dopo tra di loro è nato l’amore. E se inizialmente hanno provato a tenere segreta la loro relazione ecco che ad un certo punto hanno deciso di renderla pubblica. Hanno infatti sfilato insieme sul red carpet del film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino. E proprio in tale occasione hanno regalato ai fotografi un bellissimo ed affettuoso bacio. Dopo poco tempo, ed esattamente il 7 settembre del 2019, Motta e la Crescentini hanno coronato il loro sogno d’amore convolando a nozze. Una cerimonia in stile country punk che si è svolta nella bellissima campagna toscana e nel corso della quale entrambi erano vestiti di bianco. Oggi vivono insieme nella bellissima Roma e al momento non hanno ancora avuto dei figli. Proprio a proposito di tale argomento l’attrice si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata a Belve rivelando che chiedere ad una donna quando pensa di fare un figlio è molto pericoloso perché non si sa mai cosa ci sia realmente dietro tale assenza.