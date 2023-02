Chi è Morena Rosini? Età, curiosità, biografia e vita privata

Morena Rosini è una cantante italiana nota in particolar modo per i successi ottenuti con il gruppo Milk and Coffee. Ma, cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Qui di seguito sarà possibile trovare tante utili informazioni.

Chi è Morena Rosini

Protagonista di The Voice Senior, dove ha incantato tutti con la sua voce, Morena Rosini in realtà non è un volto sconosciuto al mondo della televisione e della musica. Infatti è stata in passato la cantante del noto gruppo pop degli anni ’70 e ’80 ovvero i Milk and Coffee. Una carriera quella della Rosini che ha avuto inizio nel 1977 quando con i colleghi hanno deciso di fondare tale band con l’obiettivo di essere internazionali. Motivo questo per il quale cantavano dance e in lingua inglese. Nel 1982 è poi arrivata per il gruppo la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo con il brano “Quando incontri l’amore” classificatosi al sesto posto. Oggi Morena Rosini ha 65 anni ed è mamma di una ragazza di nome Denise.

Curiosità sull’artista

Morena Rosini fino all’età di 10 anni ha vissuto vicino Roma, e di preciso a Capena. Successivamente si è poi trasferita nella Capitale dove ha trascorso l’intera adolescenza nel quartiere San Giovanni. Durante l’ultimo anno di Ragioneria la cantante ha raccontato di aver ricevuto una telefonata molto importante dalla segretaria di Gianni Boncompagni tanto da aver creduto inizialmente che si trattasse di uno scherzo. Ha raccontato di aver quindi fatto ingresso nel mondo della musica e della televisione proprio in seguito a quella telefonata, rivelando che i suoi produttori sono stati ai tempi Boncompagni e la Carrà. Nel 1999 ha anche recitato nel film diretto da Marco Risi per Canale 5 ed intitolato “Yesterday”. Mentre invece nel 2000 è stata la protagonista di un brano di successo di Renato Zero ovvero “I giardini che nessuno sa”. Sempre parlando della sua carriera è possibile dire che nel 2003 è stata ospite, come cantante, in Casa Rai Uno e a Domenica In. Nel 2004 è stata invece la conduttrice di una rubrica di intrattenimento e spettacolo nel programma “Uno Mattina”.

La vita privata della cantante

In riferimento alla sua vita privata è possibile dire che Morena Rosini ha avuto una figlia. Il suo nome è Denise Faro ed è nata dalla relazione tra la cantante e il collega Daniel Faro anche lui ex componente del gruppo “Milk and Coffee”. Anche la ragazza, proprio come i genitori, ha scelto di entrare a far parte del mondo della musica. Ed infatti all’estero è considerata una cantante particolarmente affermata, più nello specifico in Sud America.