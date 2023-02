Qual è la canzone dello spot Sky Wifi di inizio 2023 con Charles Leclerc?

In realtà si tratta di una pubblicità che va in onda ormai da qualche settimana (da inizio 2023), per la precisione.

Non siamo esattamente sul pezzo, ma quello che importa è fornirvi comunque questa informazione: qual è la canzone dello spot Sky Wifi con protagonista il pilota della Ferrari Charles Leclerc?

Si tratta in realtà di una canzone molto nota (basti pensare che il video ufficiale della canzone conta al momento oltre un miliardo di view) ma che magari alle orecchie di qualcuno suona come una novità.

Si tratta di una canzone del gruppo rock alternativo Imagine Dragons, tratto dal loro primo album ufficiale Night Visions, uscito il 4 settembre dell’ormai lontano 2012 (sì, sono usciti quasi 11 anni dall’uscita di questa canzone): la traccia si chiama Demons ed è il quarto singolo pubblicato dall’album, dopo Radioactive, Hear Me e On Top of the World.

La canzone è uscita il 22 ottobre del 2013 (oltre un anno dopo l’album) ed è rimasta per ben dodici settimane di fila nella top ten della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l’Italia, ha raggiunto il quarto posto, ottenendo la settima posizione complessiva nella classifica del 2014.

Di seguito la traccia intera, di cui riconoscerete sicuramente la parte ripetuta nello spot di Sky come un anthem:

This is my kingdom come

This is my kingdom come