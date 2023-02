GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 37: Il Van Gate, la mia serie preferita ormai

Finalmente il GF che mi piace, con un po’ di trash. Il van gate mi sta sfamando e mi spiacerebbe se volessero già concludere la stagione. Non mi scorderò ma la faccia di Donnamaria quando Signorini ha nominato di nuovo il van, e subito dopo la Murgia. Impietrito. Questo ha rotto ad Antonella per mesi perché si è messa le camicie di Antonino e lui fa il controllo qualità alle protesi mammarie della Murgia? Ma sul serio? Ma io quelle ditine gliele spezzavo tutte. Orietta che dice ma io pensavo chissà cosa e invece le ha toccato solo una te*ta, ma certo che sarà mai. Lei è proprio maschilista se fa ‘sta cosa un uomo che sarà mai, l’avesse fatto Antonella che detesta palesemente, l’avrebbe massacrata. Edoardo è riuscito anche a dire che è da un mese che il loro rapporto è finito, ma allora mi chiedo perché la notte la cerca? Sì, ok, la risposta la sappiamo tutti. Lui ha un’attrazione se**uale verso la Fiordelisi che non riesce a controllare, però per me c’è solo quello. In tutto questo la Murgia grazie al suo gattamortismo, termine da me coniato per l’occasione, è uscita tra le grida gioiose dei Donnalisi in studio. Diciamo che anche lei ci ha messo del suo per non farsi amare, eh. Anche Oriana ieri era nera con lei perché le stesse cose le ha fatte anche con Daniele, peccato non abbiano mostrato anche quelle. Però vi dico la verità mi spiace che sia uscita e che non avesse il biglietto di ritorno perché almeno ci regalava del trash. Se penso che il biglietto di ritorno ce l’ha uno dei tre comodini: Davide, Andrea o Milena peggio mi sento. Questa notte commentando il risultato del televoto Tavassi e Onestini dicevano che Antonella e Nikita per loro non erano così distanti dalla Murgia come percentuale. Loro hanno questa convinzione e invece, io gliele farei vedere le percentuali, perché Oriana, Nikita e Antonella hanno stracciato tutti, anche gli Incorvassi che sinceramente non mi aspettavo fossero così bassi. Ma d’altronde quando si gioca da singoli i nodi vengono al pettine. Facile vincere i televoti con tutti i fandom amici uniti, più difficile quando si gioca da soli.

Imbarazzante la fan Donnalisi che Signorini ha chiamato a centro studio. Sta ragazza ha detto che sta male e piange se quei due litigano e si lasciano. Ma ci si può ridurre così per dei personaggi TV che manco sanno che esisti e che tra 2 mesi il mondo si scorderà? Dei fandom quest’anno ne ho parlato abbastanza, chiudo dicendo che sono d’accordo con Sonia quando ha detto alla ragazza ironicamente di farsi curare perché piangeva per i Donnalisi.

Al televoto Antonella, Nikita, Sarah, Tavassi e Donnamaria. Penso che ad uscire sarà Sarah perché Tavassi sarà votato da tutti i fandom di Sparta, Nikita è la concorrente senza ship e senza aiuti più votata e Antonella ed Edoardo hanno i Donnalisi. Quindi a meno che i Donnalisi non diventino i Fiorde abbandonando Edoardo, Sarah sarà la prossima a salutarci.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori tweet della trentasettesima puntata

“Ma le mani stavano al loro posto?”

Immagini che possono farti sentire il terrore. #GFVIP pic.twitter.com/Juzm4m2zM0 — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) February 27, 2023

Quando senti le parole van e Murgia #gfvip pic.twitter.com/F2LFYOg9G1 — Alice Conti (@alice_visconti) February 27, 2023

“C’è una ragazza che sta piangendo qui per i donnalisi”

Sonia: “si ma fatti vedere da un dottore figlia mia” GRAZIE SONIA,GRAZIE,GRAZIE. #GFvip pic.twitter.com/FuR5P0lx5K — ??????? (@imnichi_) February 27, 2023