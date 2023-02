The Strays, come finisce? Si farà mai un sequel del film thriller?

Inserito nel catalogo Netflix, dal 22 febbraio 2023, è disponibile sulla piattaforma The Strays, il thriller psicologico di Nathaniel Martello-White che per le sue qualità si è già guadagnato la seconda posizione nella top 10 dei film di Netflix. Di cosa parla? Avremo anche un sequel?

The Strays – trama

La protagonista è Cheryl/Neve (Ashley Madekwe) una donna di origini afroamericane, fuggita da un marito che abusava di lei. La ritroviamo vivere una tranquilla vita agiata da borghese, è sposata ed ha due figli adolescenti (Samuel Small e Maria Almeida). La sua esistenza viene sconvolta quando si accorge di essere perseguitata da due figure, un uomo e una donna di colore (Jorden Myrie e Bukky Bakray ) che la porteranno ad impazzire e credere di avere le allucinazioni. I due però non sono frutto della sua immaginazione ma sono in realtà i suoi figli del precedente matrimonio. A complicare le cose sarà il loro legame con i figli adolescenti di Neve e la situazione precipiterà verso il finale quando creeranno scompiglio e arriveranno ad uccidere per vendicarsi dell’abbandono della madre.

Neve dal canto suo, sceglierà nuovamente la via di fuga, lasciando indietro i suoi figli (tutti i suoi figli, sia quelli giunti dal passato e già abbandonati sia quelli nati dalla nuova redazione con Ian) e preparandosi a crearsi una nuova vita.

The Strays – ci sarà un sequel?

La spiegazione del finale, ovvero del suo scappare dai problemi, riflette in realtà il personaggio stesso di Neve, donna di colore che però rinnega la sua identità.

Per tutta la durata della pellicola la vediamo nascondere questa sua caratteristica attraverso trucchi, parrucche e considerando dunque che si è voluto esplorare anche l’aspetto psicologico oltre che rendere The Strays un classico thriller, possiamo intuire che soltanto scavando e comprendendo il personaggio si possono conoscere le motivazioni delle sue azioni.

Per questi motivi, diremmo anche che la storia di Neve non si conclude qui. Essendo uscito da poco su Netflix non è possibile decretare se vi sarà un prosieguo ma se vi dovesse essere, potrebbe andare ad approfondire la vita di Neve, raccontarci episodi del suo passato che l’hanno portata a rinnegarsi e probabilmente sapremo la verità sull’ex marito. Era davvero violento o è Neve ad attuare sempre lo stesso schema davanti alle difficoltà, preoccupandosi solo di se stessa?