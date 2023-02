LOL 3 quando esce? Chi parteciperà? Qual è il cachet dei comici in gara?

LOL 3 sta per tornare! Il programma comico di Fedez sarà presto disponibile su Prime Video. Quando inizia? Chi ci sarà tra i concorrenti?

LOL 3 – quando inizia?

Dopo il successo delle prime due stagioni, Fedez torna al timone della show comedy, con sei episodi in cui le risate non mancheranno. Il riscontro positivo è stato ottenuto grazie al format, innovativo in Italia, sebbene si ispiri al giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. Format che prevede che i concorrenti passino sei ore in cui devono trattenersi dalle risate ma allo stesso tempo cercare di eliminare gli altri concorrenti a colpi di sketch, travestimenti, barzellette e invenzioni che sono poi diventare iconiche (come Posaman).

I primi quattro episodi della terza stagione di LOL verranno rilasciati il 9 marzo, mentre i restanti ultimi due episodi saranno disponibili il 16 marzo su Prime Video. Accanto al rapper milanese, nella sala della conduzione ci sarà anche Frank Matano.

LOL 3 – chi sono i concorrenti

I dieci concorrenti della terza stagione saranno volti noti del panorama cinematografico e della televisione italiana. Dalla comicità degli spettacoli, al teatro, al mondo dei video divertenti sui social, passando per la televisione e i suoi contenuti tra film e serie televisive. Il cast di LOL 3 è molto variegato e, come per le scorse edizioni, sarà anche ben pagato. Ricordiamo che Fedez aveva ricevuto circa 100mila euro, Frank Matano 70 Mila. Si potrebbe ipotizzare che il cachet riservato ai concorrenti sarà proporzionale alla loro influenza, andando da cifre tra i 5 Mila e i 10 Mila euro.

Tra i concorrenti ritroviamo:

Herbert Ballerina, spalla di Maccio Capatonda

Fabio Balsamo, componente dei The Jackal

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu storici volti di Camera Cafè

Cristiano Caccamo, giovane attore italiano

Paolo Cevoli, comico storico di Zelig

Marta Filippi attrice e doppiatrice RAI

Nino Frassica, attore italiano ultimamente noto per Don Matteo

Brenda Lodigiani attrice che ha debuttato su Disney Channel

Marina Massironi attrice cabarettista nota per aver accompagnato il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo



