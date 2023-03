Chi è Rossana Luttazzi, moglie di Lelio Luttazzi? Chi sono i figli della coppia?

Tutti conoscono Lelio Luttazzi ovvero il celebre showman, pianista, attore, cantante e direttore d’orchestra. Ma non tutti conoscono la donna con la quale ha condiviso gran parte della sua vita fino alla sua morte. Stiamo nello specifico parlando di Rossana Luttazzi. Ma esattamente chi è? Cosa sappiamo sulla coppia e sui figli? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chi è Rossana Luttazzi

Rossana Luttazzi, il cui cognome da nubile è Moretti, è nata nel 1951 ed è una giornalista. Oggi ha 72 anni e molti la conoscono proprio per essere la vedova del pianista Lelio Luttazzi. I due si sono conosciuti nel lontano 1975 e nel 1979 sono convolati a nozze. In realtà per il musicista questo è stato il secondo matrimonio dopo quello con Magda Prendini finito nel 1963. Lelio e Rossana sono stati insieme fino al momento della morte del musicista avvenuta all’età di 87 anni l’8 luglio del 2010. Ma, cosa sappiamo sulla coppia? La stessa Rossana nel corso di un’intervista rilasciata al programma di Rai 1 intitolato “S’è fatta notte” ha rivelato che quello tra lei e il marito è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

La storia d’amore tra Lelio e Rossana Luttazzi

Ma, quando e come è avvenuto il primo incontro? La giornalista nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato di aver conosciuto Luttazzi quando lei lavorava a Il Giornale, e nello specifico l’incontro è avvenuto proprio a casa di un’amica giornalista. Nonostante lei fosse più giovane del musicista è scattato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a stare insieme per ben 36 anni. Un amore molto bello ed intenso nato per caso durante una semplice cena a casa di una collega e amica. L’addio al marito non è stato per nulla semplice per Rossana Luttazzi che proprio alcuni giorni dopo il tragico avvenimento ha disperso le sue ceneri nel mare del golfo di Trieste. Nonostante ciò per lei Lelio Luttazzi è ancora qui. Nel corso di un’intervista a Il Piccolo ha infatti rivelato di non riuscire a rassegnarsi all’idea che lui non ci sia più ed infatti le capita ancora di cercarlo per casa.

Rossana e Lelio Luttazzi hanno avuto dei figli?

Dall’amore tra Lelio e Rossana Luttazzi sono nati dei figli? A tale domanda è possibile rispondere di si. La coppia ha avuto una figlia di nome Donatella. Ma, cosa sappiamo di lei? Donatella è una cantante, insegnante di canto, compositrice e arrangiatrice.

Nel 2005 ha scritto un libro intitolato “L’unico papà che ho. Cosa si prova ad avere un padre famoso, appassionato di jazz e assente”.