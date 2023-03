Ciao Darwin, come partecipare al programma? Le date dei casting da Bari a Catania

Manca ormai sempre meno al ritorno in televisione di Ciao Darwin ovvero il noto programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e seguito con grande passione ed entusiasmo dai telespettatori. Proprio per tale motivo la trasmissione si trova alla ricerca di nuovi concorrenti, e per farlo ha dato il via ai casting in diverse città italiane. Ma vediamo nello specifico dove e quando presentarsi.

I casting per la nuova edizione di Ciao Darwin

Ciao Darwin, amatissimo programma di Canale 5, è pronto a tornare in televisione con nuove e divertenti puntate. Diversi i profili da inserire nello show e proprio per tale motivo la trasmissione ha dato il via alle selezioni attraverso una serie di casting itineranti in diverse città italiane. Ma esattamente, quali sono le date rese note? A tale domanda è possibile rispondere affermando che Ciao Darwin sarà:

il 6 e il 7 marzo a Bari;

l’8 e il 9 marzo a Padova ( le candidature andranno inviate entro e non oltre il 6 marzo)

il 9 marzo a Firenze;

il 15 marzo a Palermo;

il 16 marzo a Catania.

Come partecipare al casting

Come partecipare ai casting? Per farlo occorrerà essere maggiorenni. Bisognerà quindi inviare una email all’indirizzo d.bonolis@sdl2005.it ( per i casting di Bari, Torino, Palermo e Catania) oppure all’indirizzo email m.lanza@sdl2005.it (per i casting di Firenze). Occorrerà inserire i propri dati anagrafici, il proprio recapito telefonico e una fotografia. Oltre a tutto ciò non dovrà mancare anche la dicitura per la liberaroria “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”.

Le figure ricercate e le caratteristiche richieste

Quali invece le caratteristiche richieste e le figure ricercate ? Queste in realtà sono molte. Ma è possibile menzionare modelle e modelli, persone appartenenti al mondo della ristorazione tradizionale e popolare, donne over 40, taglie forti sia uomini sia donne, ricercatori dell’occulto e del paranormale. Poi ancora amanti del denaro, olistici e new age, traditi in amore, “nati ai bordi di periferia”, cantanti e musicisti neomelodici in lingua italiana, altruisti (volontariato e no profit), lavoratori del primo e secondo settore, oziosi. Ma non solo, oltre alle figure menzionate in precedenza sono ricercati anche trapper e nobili.