Peter Pan & Wendy, quando esce il live action? Chi li interpreta? Trama, cast e curiosità

Su Disney Plus sta per arrivare un nuovo adattamento della storia di Peter Pan. Di cosa si tratta? Quando esce? Scopriamo insieme tutte le novità riguardo il live action!

Peter Pan & Wendy – trama e cast

La storia di Peter Pan e Wendy la sappiamo tutti. Lui è l’eterno bambino, lei è la ragazzina che sogna di lasciare la propria casa e vivere un’avventura. Anche nel live action, che debutterà su Disney Plus il 28 aprile 2023, ritorniamo sull’Isola che non c’è attraverso gli occhi di Wendy e dei suoi fratelli, rincontriamo Campanellino e ci sfidiamo con Capitan Uncino.

Non è la prima volta che il cinema dedica lungometraggi alla storia di Peter Pan, infatti già in passato ne sono stati prodotti diversi tra cui, Le avventure di Peter Pan (Peter Pan) – film d’animazione (USA, 1953), Hook – Capitan Uncino (Hook, 1991), Peter Pan – Ritorno all’Isola che non c’è (Return to Never Land) – film d’animazione (USA, 2002), Neverland – Un sogno per la vita (Finding Neverland, 2004), Alice e Peter (Come Away), regia di Brenda Chapman (2020).

In questo nuovo live action, diretto da David Lowery, ci si baserà sulle avventure della storia del 1953. Nel ruolo di Peter Pan ci sarà Alexander Molony, Ever Anderson è Wendy Darling, mentre Jude Law avrò il volto di Capitan Uncino e Yara Shahidi sarà Trilly. Attorno a quest’ultimo personaggio sono nate numerose polemiche in quanto l’attrice è di colore mentre Campanellino non lo è.

Peter Pan & Wendy – curiosità

Il film è diretto da David Lowerty, già regista de “Il drago invisibile” e sarà per lui il secondo live action.

Will Smith e Joaquin Phoenix sono stati presi in considerazione per il ruolo di Capitan Uncino.

Il film uscirà in occasione del 70° anniversario dell’originale Le avventure di Peter Pan (1953).

La storia è tratta dai romanzi di JM Barrie che ispirò le avventure di Peter Pan e Wendy alla sua amicizia infantile con la famiglia Llewelyn Davies.

A proposito del progetto il regista ha dichiarato: “Ci siamo proposti di creare un film che onorasse sia il testo originale di J. M. Barrie che l’adattamento animato di Walt Disney. Volevamo rinvigorire il nostro racconto con sincerità emotiva, sentimenti profondi e un grande desiderio di avventura…sono entusiasta che il pubblico possa intraprendere questo viaggio e riscoprire una storia intramontabile da una nuova prospettiva”.