Chi è Maria Teresa Reale, vincitrice dell’edizione 2023 di The Voice Senior?

Dopo la vittoria di Erminio Sinni nella prima edizione del 2020 e quella di Annibale Giannarelli nell’edizione 2021/22, è stata una donna ad aggiudicarsi la terza edizione di The Voice Senior, terminata il 3 marzo 2023.

Si tratta di Maria Teresa Reale, del team Clementino (alla sua prima vittoria) che si è imposta su Lisa Manosperti con il 34,9% dei voti del pubblico da casa, emozionando tutti con la sua interpretazione del brano “Oggi sono io” di Alex Britti (brano uscito nel 1999 con cui il cantautore romano ha vinto la sezione Giovani del Festival di Sanremo di quell’anno e con cui ha raggiunto per la prima volta la vetta delle classifiche tricolore).

Chi è Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 2023?

Appassionata di musica da sempre (ha iniziato a suonare la chitarra ad appena 14 anni), Maria Teresa Reale è una donna che ha studiato al Conservatorio di Frosinone ed è un’amante degli animali, vivendo con ben 24 gatti (ognuno chiamato con il nome di un artista).

La professoressa dell’istituto “Beata Maria De Mattias” (scuola cattolica di Sora, sempre in Ciociaria) ha portato sul palco del talent destinato ad artisti over 60 un enorme talento ma anche una vicenda quantomeno triste: Maria Teresa ha infatti raccontato di aver subito una dolorosa perdita quando è scomparso il suo compagno di vita e di musica, Gabriele (con cui ha formato un duo che è durato ben 34 anni).

Questo lutto l’ha portata a non voler più cantare e fare concerti ma l’esperienza nel programma condotto da Antonella Clerici le ha ridato coraggio e voglia di cantare.

Voglia di cantare e di vincere e, alla fine, la 61enne Maria Teresa ha voluto dedicare la sua vittoria nella finale proprio a Gabriele.

Come accennato, la vittoria di Maria Teresa Reale rappresenta un evento storico per il programma: è la prima vittoria per una donna ed è anche la prima vittoria per il coach Clementino (presente nella giuria sin dalla prima edizione). In precedenza s’erano infatti affermati Erminio Sinni del team Loredana Bertè e Annibale Giannarelli, del team Gigi D’Alessio (ed in entrambe le precedenti edizioni i vincitori avevano preceduto una donna nella classifica finale).