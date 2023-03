Cake Star a Pistoia, quali pasticcerie sono andate in sfida nella cittadina toscana?

Cake Star- Pasticcerie in sfida nel corso della sua sesta edizione ha fatto sosta in diverse città italiane, tra queste anche Pistoia. Ma esattamente, quali pasticcerie sono andate in sfida nella celebre cittadina toscana?

Cake Star-Pasticcerie in sfida, tappa a Pistoia

La sfida tra i pasticceri professionisti alla conquista del titolo di “miglior pasticceria” della propria città è arrivato anche in Toscana e di preciso a Pistoia. Tre le pasticcerie in sfida puntata dopo puntata e le regole da seguire sono solitamente sempre le stesse. Le categorie per le quali i concorrenti vengono giudicati sono tre e di preciso una è la location, un’altra è il cabaret delle paste e per concludere la terza categoria riguarda il “pezzo forte”. I giudici sono soliti assegnare dei voti che si andranno a sommare a quelli espressi dagli avversari. Ma non solo, ai giudici è offerta la possibilità di aggiungere 5 punti al pasticcere che desiderano per la realizzazione di un particolare dolce consigliato da un cliente di fiducia della pasticceria in questione.

Quali sono le pasticcerie in sfida

Ma esattamente quali sono state le pasticcerie di Pistoia e della provincia andate in sfida? A tale domanda è possibile rispondere affermando che queste sono Caffè Valiani 1831 di via Cavour a Pistoia, Tantaroba by Faccendi di via Vecchia Fiorentina Primo Tronco a Quarrata e per finire Loft 68 di via Vicinale Fonda di Vicofaro a Pistoia. Alle pasticcerie coinvolte nella sfida oltre che visibilità viene offertà la possibilità di vincere un premio in denaro. Nello specifico la pasticceria che vince la sfida si aggiudica un premio di 2.000 euro.