Sik Sik l’artefice magico | Curiosità sull’opera fiabesca di Rai 5

“Sik Sik, l’artefice magico” è un’opera teatrale per bambini scritta da Lida Ferro, che ha debuttato nel 1960 al Teatro Stabile di Torino. Ci terrà compagnia nella prima serata di sabato su rai 5.

La trama di Sik Sik l’artefice magico

La storia è ambientata in un’isola tropicale immaginaria e segue le avventure di Sik Sik, un piccolo artigiano magico che viene ingaggiato dalla Regina per risolvere un misterioso problema.

La Regina, infatti, ha smarrito la propria ombra e non riesce più a dormire la notte. Sik Sik accetta la sfida e, con l’aiuto dei suoi amici animali, inizia un viaggio fantastico attraverso l’isola alla ricerca dell’ombra della Regina. Lungo il percorso, incontrerà personaggi bizzarri e vivrà situazioni strane, ma alla fine riuscirà a trovare l’ombra ea riportarla alla Regina.

L’opera teatrale ha un tono magico e fiabesco, che cattura l’immaginazione dei bambini e li invita a sognare. La storia è arricchita da canzoni e coreografie, che creano un’atmosfera incantata e coinvolgente. “Sik Sik, l’artefice magico” è diventato un classico del teatro per l’infanzia italiano e continua ad essere rappresentato in molte scuole e teatri in tutto il paese.

Curiosità sull’opera

L’opera teatrale è stata scritta da Lida Ferro, una nota autrice italiana di libri per l’infanzia. La Ferro ha scritto numerose storie per bambini, tra cui “La fata del male”, “Il mago di Oz” e “Le avventure di Pinocchio”.

La prima rappresentazione di “Sik Sik, l’artefice magico” si è tenuta nel 1960 al Teatro Stabile di Torino. La regia era di Gualtiero Rizzi, mentre le musiche erano di Nino Rota.

Il personaggio di Sik Sik, l’artefice magico, è stato ispirato da un vecchio artigiano che la Ferro aveva incontrato durante un viaggio in Marocco. L’uomo creava oggetti magici con abilità e creatività, proprio come Sik Sik nella storia.

Le canzoni dell’opera teatrale, scritte da Nino Rota, sono diventate molto famose e sono ancora oggi molto amate dal pubblico italiano. In particolare, la canzone “La zanzara tigre” è diventata un classico della musica per bambini.