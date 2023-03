The Voice Kids, come funziona? Chi sono i giudici? Quali sono le differenze con le altre versioni?

Sta per avere inizio la nuova edizione di The Voice Kids, talent al quale sono legate le regole della versione Senior però applicate a bambini di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Ma, come funziona e chi sono i giudici? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Come funziona The Voice Kids

The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, si è rivelato un grandissimo successo. E adesso la conduttrice è pronta a tornare su Rai 1 con una nuova edizione del programma rivolto però ai più piccoli. Stiamo parlando di preciso di The Voice Kids rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Piccoli protagonisti quindi con poca o nessuna esperienza ma nati con un grande talento ovvero quello per la musica e per il canto. Ma esattamente, come funziona The Voice Kids? A tale domanda è possibile rispondere affermando che la modalità è sempre la stessa e anche la giuria sarà la stessa di quella di The Voice Senior. I giudici ascolteranno i vari concorrenti durante le Blind Audition, espressione con la quale si fa riferimento a delle audizioni al buio, e man mano faranno in modo di accogliere nella propria squadra un concorrente.

Chi sono i giudici

Come affermato poc’anzi i giudici protagonisti di questa edizione di The Voice Kids saranno gli stessi presenti nell’ultima edizione di The Voice Senior. Stiamo quindi parlando di Loredana Bertè, Clementino, I Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio.

La differenza con le altre edizioni

Ma esistono delle differenze tra The Voice Kids 2023 e le precedenti edizioni? La risposta è si ed è legata al numero delle puntate trasmesse. Queste saranno solamente due. La prima in onda questa sera 4 marzo nel corso della quale ogni team selezionerà 3 giovani concorrenti da integrare nel proprio team e che andranno direttamente alla finale prevista per il giorno 11 marzo 2023. Nel corso dell’ultima serata poi, tramite il televoto, verrà decretato il vincitore.