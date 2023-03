C’è posta per te, cosa accade se il destinatario non apre la porta?

Ecco cosa succede se un destinatario non apre la porta al postino di C’è posta per te

Oggi, sabato 4 marzo 2023, riparte C’è Posta per te, people show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tra le diverse curiosità sul programma, c’è anche quella che riguarda i retroscena: cosa succede quando un destinatario non apre la porta al postino? A raccontarlo è stato proprio Giovanni Vescovo, postino della trasmissione, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Mi armo di pazienza e aspetto” ha esordito così Vescovo, raccontando cosa succede se la persona è contraria ad aprire la porta. “Poi citofono di nuovo, e poi ancora, ma senza diventare troppo invadente” ha poi aggiunto il postino. “Non c’è alcun obbligo di raggiungere la trasmissione se la persona non se la sente” ha inoltre continuato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, spiegando che il suo ruolo è quello di consegnare l’invito. Vescovo ha raccontato che è accaduto che una persona sia stata restia ad aprire la porta, forse per timidezza, ma qualora sia deciso a non presentarsi in trasmissione la sua scelta è rispettata.

Quindi, può succedere che una persona non accetti l’invito, ma quando questo accade la missione del postino può ritenersi compiuta.