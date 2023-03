L’Eredità 4 marzo 2023, alla ghigliottina Laura non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 4 marzo 2023 – è giunta al gioco finale de L’Eredità Laura.

Alla ghigliottina, la campionessa s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 95.000 euro dopo un singolo dimezzamento e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Giudice

Onore

Vicino

Agenda

Tecnico.

Dopo il classico tempo di riflessione, la campionessa ha scritto la sua parola sul cartoncino: Pace.

Ma non era stasera Pace la parola scelta dagli autori del programma, ma Tavolo.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene le spiegazioni di Cristina fossero già perfette):

Giudice di Tavolo, come nel basket.

Tavolo d’Onore degli sposi, al matrimonio.

Vicino di Tavolo “sceglietelo bene” specie nel contesto del matrimonio (nessuno vuole un compagno di tavolo, un vicino di tavolo, noioso).

Agenda da Tavolo, di grande dimensioni che permette di fissare appuntamenti et similia.

Tavolo Tecnico, in ambio politico.

E per concludere, Insinna ha voluto lanciare un messaggio positivo, mischiando la parola scelta dalla campionessa e quella degli autori, augurandosi possa esserci presto “un tavolo di pace, per la pace”.