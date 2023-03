Il fiore sotto gli occhi | Cosa sappiamo sull’opera in onda su Rai 5

Mai sentito parlare dell’opera teatrale “Il fiore sotto gli occhi”? È stata scritta dal drammaturgo italiano Luigi Pirandello. La pièce venne rappresentata per la prima volta nel 1916 al Teatro Eliseo di Roma. Andrà in onda nel pomeriggio di Rai 5. Ecco la trama.

La trama dell’opera Il fiore sotto gli occhi

La trama ruota attorno alla figura di Stefano Nasini, un giovane artista che si innamora di Elena, una donna già sposata. Stefano è ossessionato dall’idea di possedere completamente Elena e di distruggerla, ma alla fine si rende conto che l’amore che prova per lei è una forma di autodistruzione.

La pièce esplora il tema dell’identità e dell’autoinganno, con i personaggi che lottano per definire se stessi in un mondo che sembra privo di significato. Pirandello utilizza un linguaggio poetico e simbolico per creare un’atmosfera onirica e surreale.

“Il fiore sotto gli occhi” è una delle opere più rappresentative di Pirandello, che ha influenzato il teatro moderno e contemporaneo. La pièce ha continuato ad essere messa in scena in tutto il mondo, confermando la suae rilevanza e la sua profondità psicologica.

La critica

“Il fiore sotto gli occhi” di Pirandello è un capolavoro del teatro italiano, una pièce che indaga le complessità dell’amore, dell’identità e dell’auto-inganno. La scrittura è elegante e sofisticata, con personaggi che appaiono reali e complessi. La rappresentazione dell’opera richiede una grande abilità e sensibilità, ma il risultato finale è un’esperienza teatrale indimenticabile.

L’autore esplora i temi universali dell’amore, della morte e della ricerca dell’identità. La scrittura è ricca di immagini e simbolismi, creando un’atmosfera onirica e surreale che incanta lo spettatore.

“Il fiore sotto gli occhi” è un’opera che merita di essere vista e rivista, per scoprire sempre nuovi significati e interpretazioni. La scrittura è complessa e sfumata, con personaggi che si evolvono e si trasformano continuamente. La rappresentazione richiede una grande maestria e una grande sensibilità, ma il risultato finale è un’esperienza di grande intensità e bellezza.