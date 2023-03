La stanza delle meraviglie da che romanzo è tratto? Dove è stato girato? Spiegazione del film e del finale

“La stanza delle meraviglie” è un film del 2021 diretto da Lisa Gornick. Il film è ispirato al romanzo “The Braid” di Laetitia Colombani, ma si discosta dalla trama del romanzo per creare una sua storia originale. In occasione della messa in acena su Rai 5, ripercorriamo insieme contenuto e segreti della pellicola.

Dove è stato girato il film la stanza delle meraviglie? La trama

Il film è stato girato in gran parte a New York City e segue la storia di tre donne: Esther, una giovane madre single che lavora come tassista e ha problemi finanziari, Leonora, una signora anziana che ha perso il marito e ha una relazione segreta con una donna, e Tammy, una giovane donna che vive nella stessa casa di riposo in cui si trova Leonora.

Esther cerca di trovare una soluzione ai suoi problemi finanziari partecipando a un gioco a premi televisivo, ma si rende conto che deve risolvere i suoi problemi personali prima di poter vincere. Nel frattempo, Leonora è costretta a nascondere la sua relazione con l’amante quando la figlia e il nipote vengono a trovarla nella casa di riposo, mentre Tammy cerca di scoprire di più sulla madre biologica.

Spiegazione del film e finale

Il film utilizza la metafora della “stanza delle meraviglie”, un’installazione artistica che raffigura un’infinita serie di specchi, per esplorare il tema dell’identità e dell’auto-riflessione. Alla fine, le tre donne si incontrano nella stanza delle meraviglie e trovano la forza di affrontare i loro problemi e di trovare una forma di consapevolezza personale.

Senza rivelare troppo del finale, “La stanza delle meraviglie” è un film che esplora temi universali come l’identità, la perdita e la forza interiore.

La regista Lisa Gornick utilizza una narrazione non lineare e una serie di flashback per rivelare lentamente le storie e le relazioni dei personaggi, creando un film che richiede una certa attenzione da parte dello spettatore.