Eleonora Brown è sposata? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Eleonora Brown, celebre attrice italiana conosciuta per aver interpretato diversi personaggi in film molto importanti della cinematografia italiana. Cosa sappiamo di lei, è sposata? Ha avuto dei figli? Ecco le principali notizie sulla sua vita privata e sentimentale.

Eleonora Brown, chi è?

Celebre attrice italiana, nata a Napoli il 22 agosto 1948 è figlia di padre statunitense e madre italiana. Pare che sin da piccolina abbia avuto una certa passione per il mondo del cinema, A soli 11 anni, infatti, venne scelta da Vittorio De Sica per poter interpretare la parte di Rosetta in uno dei film più importanti della storia del cinema del nostro paese. Stiamo parlando del film La ciociaria, tratto proprio dal romanzo di Alberto Moravia. Eleonora è stata una delle protagoniste indiscusse della pellicola ed ha avuto modo di far emergere le sue doti di recitazione. Ha lavorato con De Sica anche in altre pellicole, e nel 1961 ha preso parte a Il giudizio universale, dove ha recitato nel ruolo di Giovanna. Ha studiato ovviamente recitazione e nel 1964 è approdata nel melodramma Amore mio di Raffaello Mararozzo. Eleonora, ha avuto modo, nel corso della sua carriera di lavorare anche con altri grandi registi come Dino Risi e Tony Richardson. Nel 1967 ha lasciato il cinema e si è dedicata al doppiaggio.

E’ sposata? Ha avuto dei figli?

Sembra che dopo aver lasciato il cinema, nel 1967, l’attrice si sia sposata ed ha anche continuato gli studi, laureandosi in economia e commercio. “Non era la mia vita e poi non mi piacevo. Ho ripreso gli studi, poi mi sono sposata e ho preso anche una laurea in economia e commercio, per seguire mio marito che era un banchiere”. Queste le parole dichiarate da Eleonora nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa. Non ci è dato sapere che l’attrice abbia avuto dei figli nel corso della sua vita.