Giancarlo Magalli vole tornare in TV | Ma che malattia ha avuto il conduttore capitolino?

Giancarlo Magalli dopo la grande paura è pronto a tornare in tv. Sono stati mesi davvero difficili per il conduttore televisivo, il quale è stato assente dagli schermi per dei problemi di salute non indifferenti. Ma come sta adesso Magalli? A svelarci le sue attuali condizioni di salute è stato proprio lui, che ha rilasciato un’interessante intervista proprio in questi giorni.

Giancarlo Magalli, che malattia ha avuto?

Il conduttore televisivo Giancarlo Magalli, classe 1947 come ben sappiamo ha vissuto dei momenti davvero molto difficili. Il conduttore infatti ha lottato contro un tumore, dal quale è guarito. Un pò di tempo fa, gli è stato diagnosticato un linfoma alla milza, che lo ha portato lontano dal suo lavoro per circa un anno. Circa un mese fa, Giancarlo accompagnato dalle sue figlie è approdato nello studio di Verissimo, da Silvia Toffanin dove ha raccontato la sua battaglia contro il tumore, che oggi si può dire aver vinto. “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene“. Sono state queste le parole di Magalli rilasciate nel corso di un’intervista a TvBlog.

Il conduttore pronto a tornare in tv, come sta oggi?

Oltre alle terapie, ricoveri, sofferenze fisiche e mentali, Magalli racconta quanto sia stato difficile stare lontano dalla tv, dove ha trascorso gran parte della sua vita. “Mi è dispiaciuto trovarmi senza una trasmissione e vedere che tutto quello che facevo è stato dato ad altri. Stefano Coletta mi ha promesso il suo interessamento, mi auguro che si trasformi in qualcosa di concerto“. Queste ancora le parole del conduttore che un anno prima di ammalarsi era al comando della trasmissione I fatti vostri, dove è stato per circa 20 anni.

Adesso lui vuole tornare in tv e non sembra avere limiti. Per il grande ritorno in tv, Magalli strizza l’occhio anche a Mediaset, non escludendo eventuali proposte dell’azienda.”In Rai c’è un legame professionale fortissimo, ma questo non vuol dire che direi di no ad un’offerta di Mediaset, se questa si rivelasse interessante”. Queste le parole del conduttore che sembra sia tornato più agguerrito che mai.