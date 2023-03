Grey’s Anatomy 19, quando vedere le puntate su Disney Plus? Ci sarà una ventesima stagione?

Grey’s Anatomy è una delle serie più longeve degli ultimi tempi. Arrivata alla sua diciannovesima stagione, continua ad appassionare migliaia di telespettatori sebbene nel corso degli anni siano cambiate molte cose, principalmente riguardanti il cast stesso. Il suo successo ha fatto si che diverse piattaforme di streaming ne acquistassero i diritti, tra cui Amazon Prime e Disney Plus.

Grey’s Anatomy 19 – quando escono le puntate su Disney Plus?

Attualmente Grey’s Anatomy è disponibile solo su Disney Plus. La piattaforma però non segue la programmazione americana, generalmente l’episodio trasmesso viene caricato su Disney Plus circa un mese dopo.

Attualmente su Disney Plus sono presenti i primi 6 episodi della diciannovesima stagione. Le nuove puntate verranno invece trasmesse a partire dal 22 marzo 2023. Verrà prima caricato l’episodio 7, che è stato rilasciato lo scorso 23 febbraio 2023 e successivamente i seguenti. La scaletta sarebbe:

Episodio 8 – in streaming dal 29 marzo 2023

– in streaming dal 29 marzo 2023 Episodio 9 – in streaming dal 5 aprile 2023

– in streaming dal 5 aprile 2023 Episodio 10 – in streaming dal 12 aprile 2023

– in streaming dal 12 aprile 2023 Episodio 11 – in streaming dal 19 aprile 2023

– in streaming dal 19 aprile 2023 Episodio 12 – in streaming dal 26 aprile 2023

I fan sicuramente non vedono l’ora di poter vedere l’episodio 7. Questa puntata infatti, intitolata “I’ll follow the Sun” mostrerà l’addio di Ellen Pompeo a Grey’s Anatomy e dunque il saluto dei telespettatori al volto storico della serie, la dottoressa Meredith Grey. Diventa doveroso chiedersi se a questo punto, ci sarà una ventesima stagione o meno.

Grey’s Anatomy – ci sarà una ventesima stagione?

Per quanto riguarda il futuro della serie tv, è ancora presto per sapere se Grey’s Anatomy sarà rinnovata o meno. Considerando però, che in questa stagione sono stati introdotti nuovi personaggi, le probabilità che una ventesima stagione possa esserci sono elevate. Probabilmente però non si procederà oltre, ma tutto dipenderà da come il pubblico coglierà l’assenza di Meredith, se l’addio di Ellen sarà pesante o se invece verrà dato risalto a nuove storyline e di conseguenza si potrà procedere anche senza di lei. Potrebbe succedere che nei restati episodi della 19esima stagione vengano chiuse le storie presenti dando una degna conclusione ad ogni protagonista, oppure si potrebbe decidere di andare oltre. Tutto dipenderà dagli ascolti e dai piani degli attori che potrebbero decidere di abbandonare la serie per concentrarsi su altri progetti. Non ci resterà che attendere.