Nella Valle della Violenza, dove è stato girato? Trama, location e cast di In a Valley of Violence

Nella valle della violenza o in a Valley of Violence, è un film statunitense del 2016, il quale è stato scritto e diretto da Ti West e che ha avuto un grandissimo successo. Ma cosa sappiamo di questa pellicola, diventata uno dei cult della cinematografia internazionale, anche per il cast d’eccezione scelto con cura dal regista? Sapete, ad esempio, dove è stato girato il film? Ecco tutte le curiosità principali.

Nella valle della violenza, sapete dove è stato girato?

“Nella valle della violenza” , come abbiamo già avuto modo di anticipare, è un film western del 2016 diretto da Ti West. La pellicola, di grande successo è stata girata nella splendida regione del Nuovo Messico, proprio negli Stati Uniti d’America. Andando più nel dettaglio, la valle dove è stato girato il film è stata scelta dal regista per la sua grande bellezza e per la sua maestosità. Il regista pare che abbia scelto quella valle, anche per la sua ma posizione remota e isolata. Le riprese si sono svolte per lo più nella Città Fantasma di Cerro Gordo. Si tratta di un’ex città mineraria abbandonata che tanto riprende quell’atmosfera unica del Vecchio West. Ma non finisce qui, visto che altre riprese sono state fatte nel vicino villaggio di Lone Pine e poi nelle valli circostanti.

Trama

“Nella Valle della Violenza” è un western del 2016 diretto da Ti West e interpretato da Ethan Hawke e John Travolta. Il film narra la storia di Paul (Hawke), il quale è un ex soldato che viaggia lungo il deserto del New Mexico insieme al suo cane, Abbie. Ad un certo punto arriva in una città abbandonata chiamata Denton, e li si scontra con un gruppo di teppisti locali che non fanno altro che provocarlo. Purtroppo le cose non vanno bene e Paul viene attaccato e ferito gravemente, tanto da sembrare morto. Fortunatamente riesce a riprendersi, ma Paul cerca vendetta contro i suoi aggressori. Così incontra una giovane donna, chiamata Mary-Anne (Taissa Farmiga), che altro non è che la sorella di uno dei teppisti. Insieme, tenteranno di scoprire tutta la verità su questa città abbandonata ed anche sulle persone che la abitavano.

Cast e curiosità

Il film, il cui titolo originario è The Valley of Violence, è un omaggio ai classici western, ma con una chiave moderna. I protagonisti principali sono Ethan Hawke e John Travolta. Il primo interpreta il personaggio di Paul, un uomo alquanto misterioso e silenzioso. John Travolta, invece, interpreta il ruolo del vicesceriffo di Denton. Karen Gillan nel film interpreta il ruolo di Ellen, donna molto forte e coraggiosa. Presente anche Tye Sheridan il quale interpreta il personaggio di Mary-Anne e poi Taissa Farmiga, James Ransone e Burn Gorman.