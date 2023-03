Tosca, la versione del marzo 2000 andata in scena alla Scala: cast, curiosità e opera completa – VIDEO

Tosca è un’opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

Si tratta forse dell’opera più famosa (se non la più famosa, è sicuramente una delle) del famoso operista nato a Lucca nel 1858, emblema dell’Opera mondiale.

La prima rappresentazione della Tosca (tratta da un dramma storico in cinque atti scritto dal drammaturgo francese Victorien Sardou) si tenne a Roma il 14 gennaio 1900 e da allora è stata replicata migliaia di volte in giro per il mondo.

L’opera viene spesso proposta da Rai 5 (canale Rai sempre attento all’aspetto culturale) in diverse versioni e in questo caso vogliamo parlare della versione andata in scena nel 2000 alla Scala nei mesi primaverili (la prima è di marzo, come testimoniato dalla locandina che vi proponiamo di seguito – “rubata” all’ottimo Wanderer’s Blog (che scrivendo di questa versione della Tosca ha anche riportato alcune recensioni).

Tosca, la trama (estremamente in breve)

Come accennato, l’opera in assoluto è stata proposta in assoluto a teatro per la prima volta nell’anno 1900 al Teatro Costanzi di Roma ed è un dramma che ben rappresenta il concetto di romanticismo in Europa, oltre ad essere la prima opera a suggellare i cambiamenti tetrali avvenuti darente lo secolo scorso.

Siamo a Roma intorno al 1800 (per la precisione è il 17 giugno 1800, qualche giorno dopo la battaglia di Marengo – nella futura Capitale d’Italia riecheggiano gli avvenimenti della Rivoluzione francese).

Cesare Angelotti, bonapartista e console dell’ex Repubblica Romana, si è dato alla macchia e trova rifugio presso la chiesa di Sant’Andrea della Valle. Non è un caso che sia giunto proprio qui: la sorella – la Marchesa Attavanti – gli ha riservato degli abiti femminili con cui travestirsi per passare inosservato.

Da questo avvenimento ha inizio un tourbillon di equivoci, segreti, tradimenti e colpi di scena con gli avvenimenti storici di quel periodo sullo sfondo, che vedranno protagonista assoluta Floria Tosca, fino al drammatico finale.

Tosca, il cast della versione del 2000 alla Scala

Nel cast di questa versione i ruoli principali sono affidati al tenore Leo Nucci (che interpreta il capo della polizia romana, il barone Scarpia), Salvatore Licitra nel ruolo del cavalier Mario Cavaradossi (amante della protagonista), Giovanni Battista Parodi nel ruolo di Angelotti e – infine – l’ucraina (da Odessa) Maria Guleghina nel ruolo di Floria Tosca (ruolo che fu nella prima versione dell’opera della rumena Hariclea Darclée).

Dirige l’orchestra il maestro Riccardo Muti. La regia televisiva è di Pierre Cavassilas, mentre la regia teatrale è del grande Luca Ronconi.

Qualora non abbiate la possibilit di vedere l’opera su Rai 5, vi incorporiamo di seguito l’opera completea tratta da YouTube.

(Post pbublicato il 22 marzo 2022 da Alessia D’Anna. Rivisto, ampliato e ripubblicato l’8 marzo 2023)