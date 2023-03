Cake Star a Torino, quali pasticcerie sono andate in sfida all’ombra della mole?

Una delle trasmissioni più seguite dal pubblico di Real Time è Cake Star. Stiamo nello specifico parlando del programma in cui tre pasticcerie appartenenti ad una specifica città si sfidano nella speranza di riuscire ad ottenere la vittoria. La pasticceria vincitrice infatti verrà eletta come la migliore della città. Anche a Torino tre pasticcerie sono andate in sfida, ma esattamente quali? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Cake Star, le pasticcerie in sfida a Torino

Tra le tante città italiane in cui il programma di Real Time intitolato Cake Star ha fatto sosta vi troviamo anche Torino. Ma quali pasticcerie del noto capoluogo piemontese sono andate in sfida? A tale domanda è possibile rispondere affermando che si tratta di tre pasticcerie molto rinomate. Queste sono la Pasticceria Durighello presente in Strada San Mauro 75/77, la Pasticceria Orsucci ubicata presso la via Borgaro 65 e la Tauer Bakery presente invece in via Madama Cristina 22. Così come per gli altri appuntamenti ecco che anche in questo caso sono tre le categorie per le quali i concorrenti vengono giudicati. E stiamo nello specifico parlando delle categorie location, pezzo forte e cabaret delle paste.

L’assegnazione dei punti

Nel corso di questa edizione del programma, ovvero la sesta, a condurre al fianco di Damiano Carrara non è più la simpaticissima Katia Follesa ma il pasticcere Tommaso Foglia. Le regole però non sono cambiate ma sono rimaste sempre le stesse. Infatti i giudici presenti nel locale insieme ai concorrenti si impegnano ad assaggiare i dolci preparati e ad assegnare dei punti per ogni categoria. I voti dati dai giudici vanno poi a sommarsi a quelli dati dai concorrenti avversari. Ai giudici è inoltre offerta la possibilità di assegnare 5 punti extra al pasticcere che avrà realizzato un particolare dolce suggerito da un cliente di fiducia della pasticceria in gara.