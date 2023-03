Tina Cipollari è rifatta? Le parole dell’opinionista di Uomini e Donne e le immagini – VIDEO

Tina Cipollari è rifatta o no? Cosa sappiamo del tanto dibattuot tema e cosa dice in merito la vamp di Uomini e Donne.

Tina Cipollari, nota opinionista televisiva e storica opinionista di Uomini e Donne, è stata al centro delle attenzioni dei media negli ultimi anni per i suoi (presunti) ritocchini chirurgici.

La realtà è che è difficile capire se effettivamente la grande protagonista dal dating show di Canale 5 si sia davvero rifatta.

In un’intervista rilasciata a Chi, riportata sul web, la vamp del dating show avrebbe ammesso di aver ritoccato solamente le labbra per renderle più carnose e sensuali.

Anche secondo il tg satirico Striscia la Notizia, il quale ha dedicato alla nota opinionista una puntata della sua rubrica dedicata ai vip sottopostisi a presunti interventi chirurgici (Fatti e Rifatti), pare che abbia fatto ricorso ad alcune iniezioni per il viso, tra cui lifting facciale per distendere le rughe.

D’altro canto, durante una puntata di Uomini e Donne, avrebbe commentato il servizio in questione, sottolineando come non vi fosse nulla di rifatto nel suo aspetto e che gli eventuali cambiamenti fossero legati agli anni e ai chilogrammi in più.

In merito agli eventuali ritocchi della Cipollari è intervenuto qualche tempo fa anche il chirurgo dei vip (ed ex GF Vip) Giacomo Urtis, secondo il quale la donna si sarebbe sottoposta ad alcuni interventi per migliorare il suo aspetto, parlando di “un aiutino agli zigomi e anche alle palpebre che sembrano alleggerite”.

Per certo, la Cipollari anche comparando le immagini di ieri e di oggi (con un ventennio in mezzo) rimane una donna assolutamente affascinante.

Cosa pensa Tina Cipollari della chirurgia estetica?

Per concludere, ci sembra utile citare un intervento della stessa Cipollari al settimanale Nuovo in merito alla decisione di Gemma Galgani di rifarsi il seno:

“Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”.

Insomma, la Cipollari non sembra essere contraria alla chirurgia estetica, ma solo all’ipocrisia.