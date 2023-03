L’Eredità 10 marzo 2023, alla ghigliottina Arianna non indovina la parola (con beffa: c’è arrivata troppo tardi)

Nella puntata di quest’oggi – 10 marzo 2023 – è giunta al gioco finale de L’Eredità Arianna.

Alla ghigliottina, la campionessa s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 5.625 euro dopo cinque dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Caffè

Spettacolo

Mattino

Inchiesta

Abbonamento.

Dopo il classico tempo di riflessione, la campionessa ha scritto la sua parola sul cartoncino: Rivista. Arianna ha quindi detto sin da subito: “È stato abbastanza difficile”. Per poi aggiungere: “Fino all’ultimo non m’è venuta nessuna scintilla”.

Ma leggendo man mano le parole è giunta alla parola, purtroppo troppo tardi, ché la parola vincente non era Rivista ma era molto simile: Giornale

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene le spiegazioni di Cristina fossero già perfette):

Il Caffè è uno dei primi giornali editi in assoluto in terra tricolore, diventando così Giornale per eccellenza (nacque nel 1746 a Milano ad opera dei fratelli Pietro ed Alessandro Verri con il contributo di Cesare Beccaria e del gruppo di intellettuali dell’Accademia dei Pugni).

Giornale dello Spettacolo – un giornale che fa attenzione ai temi legati all’industria culturale.

Giornale del Mattino: “si esce si fanno due passi” e si compra il giornale all’alba.

Inchiesta di un Giornale, o anche un Giornale d’Inchiesta.

Abbonamento ad un Giornale (certo, lo si può fare anche ad una Rivista: che beffa!).