Federico Ruffo è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata del conduttore

Tutti conoscono Federico Ruffo, volto noto della televisione e del mondo del giornalismo. Un conduttore molto apprezzato dal pubblico proprio per il grande spirito di indagine che lo contraddistingue. Ma, cosa sappiamo della sua vita privata? Ruffo è sposato e ha dei figli oppure no? Qui di seguito proveremo a dare una risposta a tali domande.

Chi è Federico Ruffo

Nato a Roma il 17 febbraio del 1979, Federico Ruffo è cresciuto ad Ostia da una famiglia di origini calabresi. Ha iniziato la sua carriera prendendo parte a programmi appartenenti a tv private e di preciso all’interno della redazione di Canale 10 alla quale è stato legato per 3 anni circa. Nel frattempo però è diventato il corrispondente locale di importanti testate giornalistiche. Tra queste Il Messaggero, Metro e Il Tempo. Nel 2001 invece ha fatto il suo ingresso in Rai dove ha lavorato nella redazione de La Vita in Diretta. Nel 2002 è poi passato a programmi d’informazione in prima serata su Rai 2 mentre invece nel 2005 è passato a Rai 3 dove per ben due stagioni ha lavorato nella trasmissione ‘Mi manda Raitre’. Nello stesso periodo ha poi iniziato la collaborazione con Le Iene e Crash. Il giornalista e conduttore è poi passato a La 7 dove ha condotto due rubriche del programma “Omnibus estate” e nel 2008 è passato a Mediaset dove ha iniziato a lavorare per la redazione del TG5. Nel 2006 Daria Bignardi lo ha scelto per il format “Il posto giusto” e proprio a lui ha affidato la conduzione. Ma vi sono anche molte altre trasmissioni alle quali il giornalista ha preso parte e programmi per i quali ha lavorato nel corso della sua carriera.

La disavventura vissuta

Purtroppo il noto giornalista e conduttore nel 2018 ha vissuto un momento davvero drammatico. Nello specifico proprio durante tale anno ha denunciato di aver ricevuto un attacco diretto a lui personalmente con segnali ben evidenti. E nello specifico stiamo parlando di una croce rossa disegnata sui muri esterni della sua casa e benzina cosparsa sempre davanti la sua abitazione. Il motivo? Il giornalista si era occupato di particolari casi che riguardavano ‘ndrangheta, dirigenti della squadra di calcio Juventus e ultras.

La vita privata del giornalista

Ma se tante sono le informazioni legate alla vita professionale del giornalista ecco che purtroppo lo stesso non si può dire della sua vita privata. Infatti dai contenuti pubblicati anche sui social non è possibile poter capire se condivide la sua vita con una dolce metà oppure no. Inoltre sembrerebbe non avere dei figli. L’unica cosa certa è che a riempire di tanto amore la sua vita sono due amici a quattro zampe davvero molto belli ai quali Ruffo è molto legato.