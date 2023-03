GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 40: Da un estremo all’altro

Capisco che Piersilvio si è arrabbiato e capisco abbia dato un limite a certi comportamenti dei vipponi, ma ieri ad un certo punto mi sembrava di essere su Tele Vaticano. Ancora ho nelle orecchie Alfonso Signorini, a inizio edizione tutto tronfio dire che il politicamente corretto aveva stancato e che questo sarebbe stato un GF all’insegna del politicamente scorretto. Ecco qualcosa dev’essere andato male. Nella puntata di ieri hanno squalificato Edoardo Donnamaria. Andava squalificato? Sì. Hanno sbagliato i tempi? Sì. Edoardo sono mesi che ha comportamenti molto brutti da vedere. Sono mesi che ha un linguaggio davvero da censurare, eppure ci si è accorti ieri che serviva un provvedimento. Ognuno è responsabile delle proprie azioni, tutti i concorrenti sanno dove sono, però io la colpa più grande la do ad autori e conduttore, che hanno aizzato e portato allo sfinimento i concorrenti. Sei mesi tra l’altro sono troppo lunghi. Fa ridere la squalifica di Donnamaria nel momento in cui per mesi si sono fatte passare cose anche peggiori, tante però sono passate in cavalleria, fino a che il grande capo non si è arrabbiato. Ok la cacciata di Edoardo, ma vogliamo parlare delle tante cattiverie dette da Wilma? Delle frasi volgari e sessiste di Gnocchi? Di Oriana che sputa sulla foto di Antonino e poi la calpesta? Delle frasi vergognose pronunciate da Davide nei confronti di Oriana? Di Attilio che ha scomodato un argomento serio come la mafia? E potrei andare avanti all’infinito. Siamo sempre alle solite ci sono figli e figliastri. Donnamaria è stato usato come capro espiatorio, come quello sacrificabile in nome del buon esempio. Altra cosa veramente ingiusta è che Edoardo non possa stare in studio in quanto squalificato, nonostante per 6 mesi Ginevra sia stata sempre presente. Io non amo Tavassi, ormai lo sapete ma il suo ammonimento per aver lanciato a terra la stecca da biliardo mi ha fatto davvero ridere. Cioè quello ha staccato i microfoni ambientali e quasi gli fanno un cazziatone più grande per la stecca da biliardo. Ora, Piersilvio, tu hai ragione, sei capitato per caso su Canale 5 e sei rimasto di sale, però non ti pare di esagerare un pochino dall’altro lato ora? Ieri hanno chiesto agli uomini di coprire i tatuaggi, di usare orecchini discreti, di chiudere le camicie e le donne le hanno fatte cambiare più volte prima della serata perché troppo scollate. Ora non facciamolo diventare il grande convento! Sappiate che ora ci aspettano gli ultimi 20 giorni di censure continue. I concorrenti tra l’altro sono terrorizzati e li troveremo a dirsi durante le litigate:”acciderbolina, perdindirinina, cavolaccio, poffarbacco ecc…”.

Per il resto puntata all’insegna degli sbadigli. Il confronto tra Ivana e Nikita potevano risparmiarcelo. Nikita dovrebbe evitare di parlare di Onestini perché quelle volte che lo fa, i suoi video in puntata passano sempre, ormai dovrebbe averlo capito. In cortiletto fanno dei comizi di ore, contro la Pelizon, a qualsiasi ora accendi su Mediaset Extra stanno parlando (male) di lei, però chissà come mai quei video spariscono nell’etere. Nikita fatti furba, fai lo sciopero del silenzio.

Davide eliminato e in nomination eliminatoria ci sono: Nikita, Daniele, Andrea e Giaele. Penso che uscirà Andrea che ha dato davvero poco al programma e perché per me meritano di arrivare in fondo quelli che sono lì dall’inizio.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

