GF Vip, Oriele: questa storia non s’ha da fare! | Le pillole de La Velenosa

Tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è innegabile che ci sia una forte attrazione. Il veneto però è frenato, sia perché non si fida appieno della coinquilina, perché prima di lui ha avuto una frequentazione con Antonino e perché l’avrebbe voluta anche con Luca, sia perché davanti alle telecamere non vuole andare oltre. Dal Moro ha parlato più volte con Oriana chiedendole di frenarsi e dicendole che non vuole dormire con lei perché in TV non vuole fare sesso, ma Oriana sembra non recepire il messaggio. Questa cosa la sa tutta la casa e spesso Daniele viene preso in giro perché se non vuole stare con Oriana evidentemente ha dei problemi. La famosa notte del van, le cose dette su Daniele riguardavano proprio questo argomento. Ora io dico, ma perché una donna che non vuole copulare in tv è considerata una brava ragazza, mentre un uomo o è gay o ha dei problemi sessuali? La parità solo quando fa comodo ovviamente. Daniele che non vuole fare sesso con Oriana viene deriso e offeso, dentro e fuori la casa e a me sta cosa fa davvero pena. L’ex tronista ha chiesto per favore alla venezuelana di non provocarlo perché sta così male da aver avuto un attacco di panico che lo ha fatto quasi finite in ospedale. Lei invece continua imperterrita. Ora, io spero che Oriana sia solo superficiale e che non lo provochi scientemente per farlo sbroccare apposta. Voglio darle il beneficio del dubbio. Dal Moro le ha solo chiesto in fin dei conti di aspettare il fuori per viversi. Ieri entrambi hanno parlato con quelli che considerano amici e Daniele ha parlato di continue provocazioni appunto, le ultime riguardano anche Nikita:

“Mi sento anche preso in giro. Mi dà fastidio, veramente. Come prima quando eravamo nel confessionale “la nuova coppia”. Ha sempre qualcosa da ridire su di me. Sempre. Ma se non ti va bene niente, allora cosa vuoi? Per capire. Non accetta niente, niente. Perché oggi devi fare queste frecciate, mi sono svegliato, le ho detto “buongiorno”. Ci chiamano in confessionale a me, Nikita e Alberto “eh la nuova coppia.

Fossimo andati in confessionale da soli io e lei a farci gli affari nostri. A parte che lo posso fare visto che lei con Luca fa quello che vuole. Ma non è neanche così, io ero a fare tapis roulant da solo, Nikita era sotto la doccia. Lei fa tutto quello che vuole e io non dico niente, io non faccio niente e prendo parole pure per quello”

Oriana dal canto sua è sicura che a Daniele sia passato l’interesse per lei:

“Si vede che non è più interessato. Adesso non lo pensa, sinceramente. Prima non si fidava, in realtà adesso non è per quello. E’ perché non gli va. Me l’ha detto lui, neanche fuori. Non ho neanche il suo numero. Quando ci ho provato un po’ di più mi ha detto “basta”.

Io sono sincera, Daniele ha un caratteraccio, e spesso è eccessivo, ma il detto “can che abbaia non morde” fa proprio al caso suo. Alla fine è un buono che somatizza così tanto il malessere e le provocazioni da star male, fisicamente per davvero. Ha dei modi orrendi è vero, ma è sincero al 100%. Oriana invece è divertente ma per me sta solo giocando. Lei del resto è la Reina dei reality, sa come comportarsi e ora la parte della vittima sedotta e abbandonata le può solo che giovare.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti