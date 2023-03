Chucky, quante stagioni ha la serie tv? Quando uscirà la prossima?

Chucky è il nome di una celebre serie televisiva horror creata da Don Mancini. Una serie che come molti di coloro che l’hanno vista avranno notato si basa sul franchise de La bambola assassina. Ma esattamente quante sono le stagione attualmente pubblicate? E soprattutto, quando uscirà la prossima? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Cosa sapere sulla serie televisiva Chucky

Molti sono coloro che hanno seguito con grande passione ed entusiasmo le storie di Chucky, la bambola assassina colpevole di aver ucciso tantissime persone. Nello specifico la serie televisiva in questione narra quelle che sono le avventure omicide della bambola Chucky. Quest’ultima nel suo percorso incontra moltissimi nemici, alcuni sono dei vecchi alleati mentre invece altri sono nuove prede. Ma non perde mai l’occasione di creare paura e caos, portare terrore ovunque e soprattutto non perde l’occasione di tralasciare la scia di sangue. Nella prima stagione della serie televisiva Chucky ha uno specifico obiettivo ovvero quello di invadere gli ospedali pediatrici americani. Un progetto questo che però verrà sventato. E proprio per tale motivo nella seconda stagione la bambola ha come scopo quello di vendicarsi di coloro che hanno provocato il fallimento del suo piano nel corso della prima stagione. Ad essere i suoi nemici sono infatti gli adolescenti sopravvissuti ovvero Devon, Jake e Tiffany.

Quante sono le stagioni pubblicate e quando uscirà la prossima

Ma esattamente quante sono le stagioni attualmente disponibili al pubblico? La risposta a tale domanda è due. La prima stagione è stata pubblicata negli USA nel 2021 e in Italia nel 2022. La seconda stagione è arrivata negli Usa nel 2022 mentre invece in Italia lo scorso febbraio 2023. I fan della serie televisiva in questione saranno molto felici di sapere che è prevista anche una terza stagione e quindi questo significa che la bambola assassina continuerà ad uccidere. “Torno SEMPRE”, queste le parole con cui la famosa bambola assassina tramite un video diffuso sui social ha annunciato l’arrivo della terza stagione. Proprio questa terza serie dovrebbe uscire negli USA nel corso del 2023. Per quanto riguarda l’Italia invece ancora non sembrerebbero esservi notizie o date certe per cui non ci rimane che attendere ulteriori informazioni.