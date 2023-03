Il Cliente, come finisce? Trama, cast e curiosità sul film iraniano del 2016

“Il Cliente” (in originale “Forushande”) è un film iraniano del 2016 diretto da Asghar Farhadi. Scopriamo insieme di seguito trama, cast e qualche curiosità sul film.

La trama del film Il Cliente

La trama segue la giovane coppia Emad e Rana, interpretati da Shahab Hosseini e Taraneh Alidoosti, che devono lasciare il loro appartamento a causa di un cedimento strutturale e finiscono per affittare un nuovo appartamento da un collega attore. Tuttavia, l’ex inquilino dell’appartamento era una prostituta e questo porta a una serie di eventi sfortunati che culminano in un attacco a Rana da parte di un cliente.

Curiosità della pellicola

Il film affronta temi come la moralità, la giustizia, la vendetta e la dignità umana. È stato molto apprezzato dalla critica e ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar come miglior film straniero nel 2017.

Circa qualche chicca curiosa sul film, ricordiamo il fatto che sia stato girato in gran parte a Teheran, Iran, e che sia stato vietato nelle sale cinematografiche iraniane a causa del tema controverso della prostituzione. Inoltre, il regista Asghar Farhadi ha deciso di non partecipare alla cerimonia degli Oscar in seguito al divieto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti dei cittadini iraniani.

Il cast

Il cast principale è composto nel modo seguente:

Shahab Hosseini nel ruolo di Emad

Taraneh Alidoosti nel ruolo di Rana

Babak Karimi nel ruolo di Babak

Mina Sadati nel ruolo di Sanam

Maral Bani Adam nel ruolo di Kati

Il film ha vinto il premio per il miglior attore (Shahab Hosseini) e la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes nel 2016.

Come finisce il film?

Per quanto concerne il finale, il film si conclude con Rana che viene portata in ospedale a seguito dell’aggressione ed Emad che cerca di vendicarsi dell’aggressore. La scena finale mostra Emad mentre ripara la porta dell’appartamento distrutto durante l’aggressione, con un viaggio che simbolicamente rappresenta la ricostruzione della loro vita.