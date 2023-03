John Wick 4, quando esce? Ci sarà anche John Wick 5? Ecco cosa sappiamo del quinto capitolo

John Wick sta per tornare! A breve nelle sale rivedremo Keanu Reeves nei panni del celebre protagonista ed assisteremo a nuove avventure di questo franchise di successo. Quando esce il quarto capitolo? Sarà l’ultimo? Ecco cosa sappiamo!

John Wick 4 – trama, cast e curiosità

La sinossi di John Wick 4 recita: “John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici”.

Come è possibile vedere dai trailer infatti, viene presentato un nuovo cattivo, interpretato da Bill Skarsgård e ci saranno nuove aggiunte al cast originale tra cui Donnie Yen, Hiroyuki Sanada e la cantante Rina Sawayama. Diretto ancora una volta dal regista Chad Stahelski, il film uscirà nelle sale il 23 marzo 2023.

L’attesa per il nuovo capitolo è altissima anche perché inizialmente doveva essere rilasciato lo stesso giorno di Matrix Resurrections sempre con Keanu Reeves, ma la pandemia ha bloccato la produzione.

Secondo le dichiarazioni del regista inoltre, il film non dovrebbe concludersi con un lieto fine perché non avrebbe senso considerato il personaggio, che in questo quarto capitolo si presenta in maniera molto più profonda e dovrà prendere un’importante decisione, ovvero quella di fermarsi per sempre. Ad offrirgli questa possibilità sarà il suo nuovo nemico, il marchese de Gramont, nuova aggiunta al cast. Lo stesso attore, si è dichiarato felice di unirsi al progetto in quanto ha ritenuto divertenti questi film ed ha voluto provare qualcosa di nuovo e diverso rispetto al suo solito lavoro.

John Wick – ci sarà anche un quinto film?

Per quanto riguarda il seguito, prima di sapere se ci sarà con effettiva certezza un quinto film, bisogna aspettare l’accoglienza di John Wick 4. Dei piani concreti per un quinto capitolo sono già stati messi in conto ma bisogna valutare anche se l’attore sarà ancora disposto a tornare nei panni di John; il lavoro svolto per il quarto film è stato lungo, complesso, ed anche il ruolo fisico più difficile che Keanu abbia svolto.

Inoltre il franchise è in espansione infatti è previsto anche uno spin-off intitolato Ballerina, con Ana de Armas. Si riprenderà la stessa ballerina di John Wick 3 e si racconterà la sua vendetta per la morte dei genitori. Si è pensato anche alla produzione di una serie tv, The Continental che era stata pensata come un prequel ma diverse erano state le proposte creative, attualmente non ci sono ancora ufficialità.