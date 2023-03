Chi è Saverio Lodato, compagno di Lunetta Savino? I due hanno figli?

Lunetta Savino è una delle donne più amate della televisione italiana. Attrice di fiction, ma anche di teatro, Lunetta vanta una carriera davvero molto importante e ricca di grandi successi. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che ha un compagno da molti anni ormai. Stiamo parlando di Saverio Lodato, chi è quest’ultimo e cosa sappiamo di lui? I due hanno avuto dei figli?

Lunetta Savino, chi è il compagno Saverio Lodato

Il compagno di vita di Lunetta Savino è Saverio Lodato, nato a Reggio Emilia il 6 marzo 1951 e di conseguenza ha 72 anni. Il padre era siciliano e la madre invece milanese. All’età di 8 anni si è trasferito a Palermo insieme alla sua famiglia, dopo aver vissuto a Pisa, Modena e Livorno. Si è laureato in filosofia, ed oggi è un giornalista e saggista. Ha iniziato la sua carriera di giornalista scrivendo per un importante giornale, ovvero L’Ora ed ha anche collaborato con diversi quotidiani come L’Unità e con Andrea Camilleri. Oggi, il compagno della nota attrice scrive storie che parlano di giustizia ed anche di mafia. Saverio ha scritto ben 4 libri, fra cui Un inverno italiano e Di Testa nostra. Ad ogni modo, la bibliografia del giornalista conta altre opere come Intoccabili, Trent’anni di mafia. E poi ancora La mafia ha vinto-intervista a Tommaso Buscetta e poi Ho ucciso Giovanni Falcone-La confessione di Giovanni Brusca.

Come è nata la storia tra i due

Lunetta e Saverio sono legati dal 2015 e pare che a farli innamorare sia stato proprio il lavoro. I due, infatti, all’epoca erano impegnati sul set del film Felicia Impastato, dove lei era la protagonista e lui era il co-autore della sceneggiatura. Dopo essersi conosciuti in quella occasione, i due non si sono più lasciati e ad oggi, dopo diversi anni sono molto innamorati. A quanto pare i due non convivono, ma vivono una relazione a distanza per motivi di lavoro. “Io e Saverio facciamo tanti viaggi per stare insieme. Qualche volta viene lui da me, qualche volta vado io da lui. Spesso partiamo insieme per altre mete. È una storia in cui ognuno di noi ha i propri spazi“. Queste le parole dell’attrice, dichiarate un pò di tempo fa. I due non hanno avuto figli. L’attrice ha un figlio di nome Antonio Tavassi, nato dal matrimonio con Franco Tavassi che è stato suo marito fino al 1994.