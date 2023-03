Heather Parisi, quanti figli ha? Curiosità sulla vita privata della showgirl: con chi è stata sposata?

Heather Parisi è una famosa showgirl, ballerina e cantante americana naturalizzata italiana. Sempre molto amata dal pubblico per le sue doti artistiche, ha cercato di tenere lontano dai riflettori le sue vicissitudini private.

La sua vita sentimentale è stata un po’ turbolenta, ha alle spalle un matrimonio e numerose relazioni fallite, dai quali ha avuto i suoi figli. Scopriamo insieme quindi qualche retroscena sulla vita privata della showgirl, quanti figli ha e con chi è stata sposata.

I due matrimoni di Heather Parisi

Heather Parisi è convolata a nozze per ben due volte. La prima volta è stata con Giorgio Manenti, dal quale ha avuto la sua prima figlia. La coppia si è sposata poco dopo essersi conosciuta e nel 1992 nasce la primogenita. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo alle ragioni della loro separazione.

Successivamente, la showgirl sale all’altare con Umberto Maria Anzolin precisamente nel 2010. La coppia ha avuto una coppia di gemelli, affidandosi alla fecondazione in vitro. Vivono tutti e quattro insieme ad Hong Kong.

I figli della showgirl americana

Heather Parisi ha avuto una figlia dal suo primo matrimonio, la seconda figlia da un’altra relazione e i gemelli dal suo attuale compagno.

Rebecca Jewel Parisi Manenti, classe 1992, è la primogenita della showgirl. Dopo un’infanzia a dir poco turbolenta, la ragazza giovanissima vola a Madrid dove attualmente vive e svolge la professione di dentista.

Dalla relazione con Giovanni Di Giacomo, Heather diventa mamma della sua secondogenito, Jacqueline Luna. Jacqueline Luna Di Giacomo è una giovane imprenditrice italiana, che lavora nel settore della moda. Ha poco tempo ta fondato la sua linea di abbigliamento, chiamata “Give me”, con l’obiettivo di creare e vendere capi di abbigliamento dipinti a mano.

Heather ha avuto due gemelli da fecondazione in vitro, nel 2010. Dylan ed Elizabeth sono nati dall’amore con il marito Umberto Maria Anzolin.

I rapporti (non ottimi) con le prime figlie

Nelle ultime ore, dopo la partecipazione della showgirl al programma Belve e la successiva polemica, sono trapelate alcune info circa il rapporto con i suoi figli. Sembra infatti che Heather non abbia contatti da una decina di anni con la sua secondogenita Jacqueline, oggi fidanzata con il cantante Ultimo, che s’è lasciata andare ad un duro sfogo dopo le parole non esattamente tenere della madre sull’eventuale genero (“Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia”).

Queste le parole della bella Jacqueline: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”.