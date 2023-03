Chi è Sandra Nilsson, la giovane fidanzata di Roberto Cavalli? Qual è la differenza d’età tra i due? Social, biografia e curiosità

Sandra Nilsson è una modella che ha raggiunto la fama nel nostro Paese soprattutto per essere la compagna del famoso e stimato stilista Roberto Cavalli, ormai da parecchio tempo. I due – nonostante il gap anagrafico di cui parleremo in seguito – stanno assieme ormai da diversi anni (si parla di 15 anni!) e nel 2023 la Nilsson è diventata madre del sesto figlio dello stilista.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della compagna di Roberto Cavalli:

sappiamo che è nata il 17 febbraio 1985 a Ystad, in Svezia. Il suo debutto nel mondo della moda è avvenuto quando aveva solamente 14 anni: grazie alla sua incredibile bellezza fu notata da una famosa ed importante azienda francese.

Il primo contratto ufficiale nel mondo della moda lo ha firmato a 16 anni, quando ha esordito a tutti gli effetti come modella in Svezia.

Da lì in poi, una serie di titoli a confermare la sua grande bellezza (altro che Sorrentino!): è stata eletta negli anni Miss Salming nel suo Paese, Miss World Bikini Model a Malta. Poi ha ottenuto anche i titoli di Miss EU, Miss Siren e Miss Hawaiian.

Ma non è finita qui: nel 2006 – a 21 anni – Sandra Nilsson ha conquistato il titolo di donna più bella di Svezia (e non deve essere semplicissimo, considerato l’avvenenza delle scandinave), diventando due anni dopo playmate del mese per Playboy.

Sandra Nilsson o Sandra Bergman?

Su internet si trovano informazioni legate alla compagna di Roberto Cavalli con due cognomi.

La stessa ex modella mostra su Instagram (dove è seguita da poco più di 2500 follower e posta semplici scorci di vita quotidiana, l’account è @nilsson_sandra_) ha Nilsson nell’username e Bergman nella biografia.

Per semplificare, utilizziamo in questo post solo la versione Sandra Nilsson.

Sandra Nilsson, la relazione con Roberto Cavalli e il figlio Giorgio

La Nilsson è fidanzata da ormai quindici anni con il noto stilista Roberto Cavalli.

Tra i due c’è un’importante differenza d’età, lui è più grande di lei di 45 anni (Cavalli è classe ’82) ma questo però non sembra essere mai stato un problema per loro: i due hanno superato assieme momenti difficili (come il ricovero nel 2019 dello stilista) e hanno coronato il loro amore mettendo al mondo un bimbo, che è stato chiamato Giorgio, come il padre dello stilista morto quando lui aveva solo 4 anni.

In precedenza, gustosa curiosità, Cavalli aveva regalato alla compagna un’isola, Stora Rullingen in Svezia, dal valore di circa due milioni di euro.

Gli altri figli di Roberto Cavalli

Roberto Cavalli ha altri 5 figli, nati da 2 precedenti matrimoni

Il primo matrimonio, nel 1964, con Silvanella Giannoni (matrimonio durato 10 anni) ha portato alla nascita di Tommaso e Cristiana.

Il secondo, con Eva Duringer, ha portato alla nascita di Robert, Rachele e Daniele.

(Post scritto da Sara Fonte il 22 marzo 2021. Rieditato, ampliato e ripubblicato il 16 marzo 2023 dalla redazione)