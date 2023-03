Chi è Davide Tagliapietra, ex marito di Mietta? I due hanno figli?

Tutti conoscono Mietta, ma chi è invece l’ex marito Davide Tagliapietra ? E soprattutto i due hanno dei figli oppure no? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Chi è Davide Tagliapietra, ex marito di Mietta

Come affermato in precedenza sono molti coloro che conoscono Mietta, nome d’arte di Daniela Miglietta. Stiamo parlando nello specifico di una celebre cantante, attrice e scrittrice italiana diventata particolarmente celebre al pubblico grazie alla vittoria al Festival di Sanremo del 1989 dove si è presentata nella categoria Nuovi con il brano intitolato “Canzoni”. Ma esattamente chi è invece l’ex marito Davide Tagliapietra? A tale domanda è possibile rispondere affermando che questo è il nome di un musicista e compositore che ha accompagnato proprio Mietta fino al 2012. Davide Tagliapietra è nato a Venezia il 20 marzo del 1976. Anche lui come l’ex moglie può vantare di una fantastica carriera nel mondo della musica. Ed infatti è un chitarrista ma anche compositore e produttore discografico. Tra le esperienze maturate nel corso degli anni è possibile menzionare quella di session man nell’album “Rosso Relativo” che ha segnato il debutto di Tiziano Ferro. E proprio da quel momento tra di loro è iniziata una lunga collaborazione durata poi nel tempo. E ancora Davide Tagliapietra ha anche suonato come turnista per artisti italiani di grande calibro. Tra questi è possibile menzionare Gianna Nannini, Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Elisa, Max Pezzali, Giorgia e Biagio Antonacci. E proprio per Gianna Nannini ha iniziato a lavorare nel 2005 come direttore artistico e musicista sul palco nei corso dei vari live. Ma è molto importante precisare che Davide Tagliapietra è anche figlio d’arte. Il padre infatti è Aldo Tagliapietra ovvero il frontman del celebre gruppo musicale rock progressivo italiano Le Orme.

La vita privata di Davide Tagliapietra

Cosa sappiamo invece della vita privata di Davide Tagliapietra? Il chitarrista e la celebre cantante hanno avuto dei figli oppure no? A tali domande è possibile rispondere affermando che l’artista e Mietta sono stati insieme per molto tempo. E proprio durante i vari anni hanno provato a tenere la loro relazione lontana dal gossip. Proprio per tale motivo non è possibile dire quale sia stato il motivo che abbia causato la fine della loro storia. Alla domanda se hanno dei figli oppure no è invece possibile rispondere di si. Dal loro amore è nato nel 2010 un figlio il cui nome è Francesco Ian.