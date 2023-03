L’Eredità 16 marzo 2023, Simon Pietro vince più di 10.000 euro: ecco con quale parola

Nella puntata di quest’oggi – 13 marzo 2023 – è tornato al gioco finale de L’Eredità Simon Pietro.

Alla ghigliottina, il campione s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 10.625 euro dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Donna

Spray

Collina

Moneta

Destino.

Dopo il classico tempo di riflessione, campione ha scritto sul cartoncino la parola Arbitro, pur dichiarando sin da subito di non essere troppo convinto della parola scelta (dopo aver scelto violino nella ghigliottina di ieri).

Ma nonostante la scarsa convinzione, era effettivamente Arbitro la parola scelta dagli autori

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono parole del padrone di casa Flavio Insinna, sebbene abbia dovuto aggiungere poco alle spiegazioni di Simon Pietro):

Donna Arbitro – come i fischietti che ultimamente stanno sempre più prendendo piede nel maschilista giuoco del pallone.

Spray dell’Arbitro – per segnare il punto da cui si batte la punizione.

Arbitro Collina “a cavallo degli anni ’90 – 2000, il miglior arbitro del mondo”.

Moneta è lo strumento con cui l’Arbitro stabilisce – per esempio – chi batte il calcio d’inizio.

Destino Arbitro, ché alla fine è il destino a stabilire cosa ne sarà di noi (e se riusciamo ad indovinare la parola alla ghigliottina, come Simon Pietro quest’oggi).