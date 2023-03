The Movie Critic, sarà davvero l’ultimo film di Quentin Tarantino? Cosa sappiamo: trama, cast, data di uscita

Quentin Tarantino sta per tornare sulle scene con quello che probabilmente sarà il suo ultimo film. Cosa sappiamo?

Da tempo si vociferava che Tarantino avrebbe realizzato il suo decimo ed ultimo film, e ogni volta i fan hanno accolto la notizia con un misto di scoraggiamento e speranza che il regista non stesse dicendo sul serio. Eppure sembrerebbe che Quentin sia arrivato al capolinea. Sebbene abbia dichiarato “L’idea è lasciare una filmografia di dieci film. Non è una decisione scolpita nella pietra, ma è nei miei progetti“, il regista è attualmente soddisfatto dei numeri riportati nella sua carriera.

D’altronde, ha sempre voluto distinguersi e piuttosto che realizzare prodotti scadenti, vige la regola del pochi ma buoni. Ricordiamo che suoi sono i grandi successi di Le Iene, Pulp Fiction, Kill Bill, C’era una volta a… Hollywood tra gli altri.

Quentin Tarantino ultimo film – cosa sappiamo?

Al momento ciò che sappiamo con certezza è che le riprese dovrebbero iniziare nell’autunno del 2023, e che il probabile ultimo film di Tarantino si chiamerà The Movie Critic. La data di uscita potremmo ipotizzare che sarà prevista nel corso del 2024.

Riguardo la trama, sembrerebbe che la pellicola sia ambientata negli anni 70 a Los Angeles e la protagonista sarà Pauline Kael, celebre critica cinematografica americana che ottenne un breve incarico nel 1979 per Paramount Pictures, pare dunque che verrà riportato questo esatto periodo della sua vita. Si tratta di un personaggio di spicco per il quale il regista ha manifestato più volte grande ammirazione.

Non sappiamo ancora chi sarà presente nel cast, ma molto probabilmente, per il suo ultimo film, Tarantino potrebbe volere attori di grande calibro. Basti pensare a C’era una volta in… Hollywood in cui erano presenti Brad Pitt, Leonardo di Caprio e Margot Robbie.

Per avere ulteriori informazioni bisognerà attendere. Tarantino che a fine mese compirà 60 anni, al momento ha in ballo diversi progetti, per cui non si sta sbilanciando sul fornire altri dettagli. In ogni caso, per Quentin Tarantino non ci sarà un vero e proprio ritiro dalle scene. Infatti il regista ha in cantiere una miniserie western di otto episodi, che ha avuto cura di sponsorizzare durante il suo tour per Cinema Speculation, un saggio dedicato alla storia e alla critica cinematografica che secondo alcuni è una chiara anticipazione di The Movie Critic.

Non è neanche la prima volta che trova espressione attraverso la letteratura, già due anni fa aveva pubblicato il suo primo romanzo, C’era una volta a…Hollywood, dal suo omonimo film e adesso sta per tornare con il suo nuovo libro che sicuramente racchiuderà tutte le sue ultime esperienze.