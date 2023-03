Cake Star, quali pasticcerie sono andate in sfida a Pordenone?

Cake Star – Pasticcerie in sfida nel corso degli ultimi mesi ha fatto tappa in diverse città italiane. Dallo scorso 6 gennaio 2023 infatti è iniziata la ricerca delle migliori pasticcerie presenti in Italia, e tra le città in cui il programma di Real Time ha fatto tappa vi troviamo anche la bellissima Pordenone. Ma, quali sono state le pasticcerie ad andare in sfida? Qui di seguito sarà possibile trovare la risposta a tale domanda.

Il grande successo di Cake Star – Pasticcerie in sfida

Cake Star – Pasticcerie in sfida è un programma televisivo di genere talent show culinario in onda su Real Time. Il programma in questione è stato trasmesso per la prima volta nel 2018 e dato il successo ottenuto sono state poi registrate altre edizioni. Fino ad arrivare alla sesta edizione, quella attualmente in onda, che ha portato con se alcune novità. Infatti al fianco di Damiano Carrara, storico volto della trasmissione, non vi è più la simpaticissima Katia Follesa ma Tommaso Foglia. Le regole che invece vedono sfidarsi le tre pasticcerie in ogni puntata sono rimaste sempre le stesse. Ogni concorrente, e quindi ogni pasticceria in sfida, viene giudicata sulla base di tre categorie. E queste sono la location, il cabaret delle paste e il pezzo forte. I giudici sono chiamati ad assegnare i loro voti che andranno a sommarsi a quelli espressi dai pasticceri avversari. In più però proprio i giudici potranno assegnare 5 punti al pasticcere che si sarà impegnato nella realizzazione di un dolce suggerito in modo particolare da un cliente di fiducia della pasticceria in sfida.

Le pasticcerie in sfida a Pordenone

Come affermato in precedenza Cake Star – Pasticcerie in sfida ha fatto tappa in diverse città italiane. La prima tappa sono stati i Castelli Romani seguiti poi dalla bellissima città di Modica dove ad essere protagonista è stato il cioccolato. E poi ancora, il programma di Real Time ha fatto tappa anche a Pordenone. Ma, quali sono state le pasticcerie ad andare in sfida? A tale domanda è possibile rispondere affermando che le pasticcerie protagoniste della sfida sono state il Caffè Pasticceria del Cuore a Roveredo in Piano ubicato esattamente in Via Dante 4. Poi ancora la Pasticceria Delizia ubicata in via Forniz 5, a Porcia. E per finire Il Nuovo Forno a Pordenone, in Via Piave 62/B.

Tra le altre città italiane in cui il programma di Real Time ha fatto tappa vi troviamo anche Ancona, Messina, Pistoia. E poi ancora il Lago d’Iseo, Pavia/Oltrepò, Franciacorta.