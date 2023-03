GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 42: Sparta non si batte!

Il detto più azzeccato per descrivere questo GF è “l’unione fa la forza”. Ce lo hanno dimostrato gli spartani con il televoto di giovedì sera. I fandom appunto del gruppo di Tavassi si sono uniti e hanno fatto eleggere Micol come seconda finalista. La stessa Micol che nel televoto precedente aveva avuto 1.4% di percentuale ieri sera ha stravinto con il 33%. La Incorvaia se l’è giocata con Antonella che a mio parere in base a quello che ha dato al programma la meritava di più la finale. Nel bene e nel male la Fiordelisi, insieme a Oriana, è stata la protagonista di questa edizione. Si può dire protagonista in negativo, si può dire di non aver condiviso i suoi comportamenti, ma sicuramente quando si parlerà del GF Vip 7 la prima persona che ricorderemo sarà lei. Micol ha avuto la fortuna di essere la compagna di Tavassi che invece è molto amato e di prendere di riflesso i suoi voti. Diciamoci la verità, Micol è una brava ragazza, ma è stata abbastanza comodina. Dorme fino alle 15 e si piastra i capelli fino alle 19, grida per la casa “Dodino, Dodino”, si nasconde negli armadi senza microfono per fare strategie e stacca i microfoni nel van… Per questo la ricorderemo. Questo televoto comunque ci ha fatto capire un’altra cosa e cioè che Nikita non ha la minima speranza di arrivare in finale era addirittura quarta. Ricordiamoci che il GF è un gioco e Tavassi ha fatto la migliore strategia che lo sta ripagando. È entrato dicendo che erano da mettere contro Nikita e George che erano i più forti e così è stato, ha avvallato la tesi di Onestini senza la minima prova, semplicemente per creare i due gruppi e infine è diventato leader del suo gruppo e questo lo porterà secondo me alla vittoria. I fandom degli spartani infatti in questo televoto che vede coinvolte: Antonella, Nikita, Giaele e Milena, voteranno e porteranno in finale Giaele che in questo televoto ha preso lo 0.5% dei voti. Ci sta amici miei, vince la strategia migliore e sicuramente Sparta non si batte. Così come ho criticato l’intervento di Sonia troppo duro verso Micol e Giaele, critico nello stesso modo quello di ieri sera di Orietta nei confronti di Antonella. Non mi è piaciuta. Lunedì quindi per me si giocano l’uscita Milena e Nikita e potrebbe essere giunta l’ora per la Triestina di tornare a casa. Persia è quasi stata annientata e grazie al cielo questo GF sta volgendo al termine!!!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori tweet della quarantaduesima puntata

Il milione di folloguei ad Orietta non fa paura ????? #GFVIP pic.twitter.com/qrbCC01TKi — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) March 16, 2023

Quando arriva il pacco che aspettavi da tempo #GFVIP pic.twitter.com/W2ZxSrhXC0 — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) March 16, 2023

Frequentare Daniele non è stressante, ce lo dimostra Oriana #oriele pic.twitter.com/PuAIBOalw5 — Bizcochito ? (@flau101022) March 16, 2023

questa foto con tutti felici e lei disperata mi fa così ridere #gfvip pic.twitter.com/A6SCdVJ0iL — elenaclaire. (@gocciodigin) March 16, 2023