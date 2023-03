Chi è Finesse, producer italiano dallo spessore internazionale? È sua Gelosa con Guè, Shiva e Sfera

Finesse è il nome d’arte di Amritvir Singh, un produttore musicale italiano di origini indiane che nonostante la giovane età ha già lavorato con numerosi artisti italiani di spicco e ha acquisito una notevole notorietà anche a livello internazionale, producendo tracce per artisti di primissimo piano. L’ultima ribalta, in terra tricolore, è giunta con la canzone Gelosa, pubblicata a fine febbraio e riprodotta in radio a partire dal 3 Marzo. Ma scopriamo assieme qualcosa in più su di lui, al di là del nome che vi abbiamo già svelato.

Curiosità su Finesse

Classe ’99, Finesse vanta già una carriera di successo alle sue spalle. Ha collaborato grazie al suo talento con artisti internazionali del calibro di Nicky Minaj, Polo G, Bad Bunny, Rauw Alejandro, ma anche con nomi italiani di primissimo piano (come quelli di Ghali e Sfera Ebbasta, già prima di Gelosa).

Il suo successo è giunto quasi per caso: è il 2020, quando Finesse a causa della pandemia rimane bloccato negli Stati Uniti. In quel periodo (quando tutti avevamo parecchio tempo libero a disposizione) decide di trascorrere il tempo affinando la propria tecnica musicale, incuriosendo così molti artisti con cui ha poi instaurato delle collaborazioni. In pochi mesi ha conquistato una nomination ai Latin Grammy, senza contare i molteplici Dischi di Platino dei pezzi di sua produzione (si pensi a “Malibù”, il brano che ha consacrato il successo di Sangiovanni).

Su Instagram (@finessegtb) Finesse è seguito da 30k follower, ma siamo certi che la hit di cui vi parleremo di seguito lo porterà ad incrementare parecchio i numeri.

Il brano Gelosa

Il brano “Gelosa” è stato prodotto da Finesse ed è caratterizzato da un beat che fonde sonorità pop miste al suono delle chitarre elettriche. A cantare sul beat, tre tra i più importanti artisti italiani della scena rap (appartenenti sostanzialmente a tre differenti generazioni): Guè Pequeno, Sfera Ebbasta e Shiva. Il testo della canzone parla delle donne che diventano gelose del proprio partner e che usano questo sentimento per provare a mantenere la propria relazione in piedi.

Il brano è già un grande successo commerciale in Italia. Nonostante sia uscito da poche settimane ha raggiunto le prime posizione della classifica musicale italiana. Inoltre, il video ufficiale della canzone, pubblicato qualche giorno fa, presente sopra questo paragrafo e diretto da Davide de Meo e Peter Marvu, ha in poco tempo svariate centinaia di miglia di visualizzazioni su YouTube.