Shadow and Bone 3 si farà? Anticipazioni e data di uscita della terza stagione della serie Netflix

Tra le tante serie tv di successo di Netflix, vi è anche Shadow and Bone (Tenebre e ossa) che è giunta alla sua seconda stagione, rilasciata da poco sulla piattaforma di streaming. Ma cosa sappiamo su una terza stagione? Ci sarà?

Shadow and Bone 3 – si farà?

Attualmente è ancora presto per pronunciarsi, infatti il colosso dello streaming non ha ancora ufficializzato il rinnovo (e tanto meno la cancellazione) della serie Shadow and Bone. Tuttavia, considerato che Netflix vuole accaparrarsi più franchise possibili ed avendo i diritti sui romanzi di Grishaverse, ideati da Leigh Bardugo, le trame da poter raccontare sono diverse. Inoltre il finale della seconda stagione ha lasciato una serie di possibilità di argomenti che potrebbero essere sviscerati in un prossimo capitolo.

Se mai dovesse materializzarsi una terza stagione, potremmo dire che questa debutterebbe nella primavera del 2025, a due anni di distanza dunque dalla seconda stagione. Le tempistiche, considerato anche l’alto utilizzo di effetti speciali, sono lunghe ma non per questo renderebbero il lavoro impossibile, sebbene bisogna considerare i costi crescenti della serie a causa proprio del lavoro in post-produzione. Questo fattore infatti potrebbe ridurre le possibilità di un sequel ma il colosso non si è ancora pronunciato dunque le porte sono aperte.

Shadow and Bone – di cosa parlerà?

Nelle sequenze finali della seconda stagione è stato rivelato che Nikolai è stato infettato dai mostri ombra di The Darkling, mentre anche Alina sembra essersi trasformata in un Shadow Summoner. La trasformazione potrebbe essere dovuta all’uso del merzost che Alina ha utilizzato per fermare Kirigan, ma questa mossa le è costata molta energia e suggerisce che la sua connessione con The Darkling non è stata completamente interrotta.

Considerato che si prende ispirazione dai libri è probabile che una terza stagione chiuderà il racconto di Alina e la sua lotta per sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina. Nel terzo romanzo “Rovina e Ascesa”, il Generale Kirigan ha ormai Ravka in pugno. Ci chiediamo allora: Alina riuscirà nel suo intento? Scoprirà quale è la natura del legame che unisce lei e Kirigan? Vedremo inoltre come i Corvi tenteranno di salvare lo scienziato Grisha che ha inventato una droga, la jurda parem e come questa sta sortendo effetti e vedremo quale sarà il destino degli altri personaggi come Mal e Inej.

In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo con il trailer della seconda stagione.