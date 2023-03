C’è Posta per Te, come partecipare? Il processo per poter raccontare la propria storia nel programma del sabato di Canale 5

“C’è Posta per Te” è uno dei programmi di punta del palinsesto di Canale 5, con ascolti sempre importantissimi. Presenza fissa del sabato sera, è uno dei programmi condotti da Maria De Filippi, in cui si danno appuntamento persone che desiderano rincontrare o riallacciare i rapporti con amici o parenti, ma anche per esprimere scuse, chiedere perdono o condividere emozioni importanti. Ma come si partecipa alla trasmissione? Te lo sveliamo noi.

La candidatura per partecipare al programma C’è Posta per Te

Per partecipare al programma “C’è Posta per Te” è possibile inviare una email all’indirizzo cpostaperte@mediaset.it. In alternativa si può compilare il form di candidatura sul sito ufficiale di Mediaset.

Nell’email o nella candidatura online è necessario fornire le informazioni richieste, ovvero il motivo per cui si desidera partecipare al programma, la descrizione dell’evento o dell’esperienza che si vuole condividere e i propri dati anagrafici (nome, cognome, età, città di residenza, contatti telefonici ed email).

La valutazione della produzione delle storie dei candidati

Una volta inviata la candidatura, la produzione del programma valuterà la richiesta e contatterà i candidati selezionati per ulteriori approfondimenti e informazioni.

La partecipazione al programma è gratuita e non comporta alcuna spesa per i candidati selezionati. Inoltre, la produzione garantisce la massima riservatezza e privacy dei partecipanti e dei loro racconti.

Dopo essere stati selezionati per partecipare a “C’è posta per te” cosa succede?

Dopo essere stati selezionati per partecipare a “C’è Posta per Te”, la produzione del programma contatterà i partecipanti per chiedere ulteriori informazioni circa la loro storia e per invitarli ad un incontro conoscitivo. Dopodiché – nel caso la produzione sia convinta della spendibilità della storia – si organizza la registrazione della puntata in cui verrà raccontata la storia in questione. In tal sede i partecipanti avranno modo di rapportarsi con la padrona di casa, Maria De Filippi. Infine, ed è questo l’aspetto più importante, si avrà la possibilità di incontrare da vicino la persona a cui il messaggio è rivolto, così da affrontare le proprie emozioni e i propri problemi relazionali in un ambiente rispettoso, protetto e riservato.