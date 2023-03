Chi è Giulia Ottorini? Quanti anni ha? Chi è il fidanzato? La polemica su OnlyFans a causa di una Mercedes Classe A

Giulia Ottorini è un’influencer e creatrice di contenuti italiana molto attiva su tutti i social media. È attiva su varie piattaforme di social media, tra cui TikTok. In queste ore sta facendo discutere di sé per l’acquisto della sua auto che secondo alcuni haters arriva grazie ai guadagni ricavati dalla piattaforma OnlyFans (embè cosa ci sarebbe di male?). Ma andiamo con ordine.

Chi è Giulia Ottorini? Chi è il fidanzato?

Giulia Ottorini è nata in Italia nel 2002 (per la precisione, è nata a Bologna il 25 febbraio 2002) e ha ottenuto un seguito significativo sui social media, in particolare su TikTok, dove conta al momento 1.8 milioni di follower (su Instagram è seguita a sua volta da un milione di Instagram).

Su TikTok, Giulia Ottorini posta principalmente video legati a momenti della sua vita, video simpatici (per chi non lo sappiamo, ma per qualcuno sicuramente) e video di balletti, da sola o con altre tiktoker (come Samantha Frison). È inoltre nota per la sua relazione con il trapper Mambolosco. Quindi, per chi chiedesse se Giulia Ottorini è fidanzata: sì, lo è.

Ed è proprio con Mambolosco uno dei suoi ultimi video (che ha ottenuto alcuni milioni di view) che ha fatto discutere.

La polemica su OnlyFans a causa di una Mercedes Classe A

Come accennato, nel complesso, Giulia Ottorini vanta un seguito significativo per i suoi contenuti divertenti e coinvolgenti. Tuttavia qualche lingua più biforcuta tende a prenderla di mira ogni volta che i suoi post toccano l’argomento “spreco di denaro” (come se non fossero un po’ affari suoi come spende ciò che guadagna).

E così è nata una polemica sui social dopo che la ragazza ha pubblicato una serie di contenuti legati alla sua nuova auto, una Mercedes Classe A che – con tutte le modifiche personalizzate del caso – le è costata 30 mila euro. Giulia ha ringraziato in un post i suoi genitori per l’auto avuta fino a questo momento e ha celebrato la sua indipendenza economica con questo pazzo acquisto.

Il post e la foto hanno generato non poche reazioni avverse, sopratutto in coloro che l’hanno “accusata” di potersi permettere questo gingillo solo grazie ai guadagni ricavati dalla piattaforma OnlyFans, di cui è ormai protagonista da qualche mese.