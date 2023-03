GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 43: Tra fandom e parenti il pubblico non conta più nulla

Ragazzi Ve lo dico ho riso troppo quando Alfonso è andato avanti mezz’ora a mantenere la suspense per il verdetto della terza finalista, mentre noi a casa sapevamo già chi era perché sul sito del GF avevano spoilerato le percentuali. Solo Alfonso non sapeva l’esito del televoto, ho volato.

Insomma è successo: Antonella è stata eliminata per la gioia dei suoi detrattori. Il suo fandom, che credetemi è molto grande, ha dato retta ai genitori e non l’hanno salvata. Mamma e papà Fiordelisi hanno scritto una lettera al vetriolo contro il GF, Alfonso, Orietta e gli altri concorrenti e hanno invitato i Donnalisi a far tornare a casa Antonella che vedevano provata psicologicamente. Ora, a me non è sembrata felicissima della strategia della famiglia, inoltre trovo assurdo che a 25 anni decidano per lei i genitori. Alla fine non era in miniera, e mancavano solo due settimane, come ha detto lei poteva resistere. Da un altro lato però ho trovato geniale il farla uscire in questo modo, perché alla fine potrà sempre dire che non ha perso ma che è uscita per volere del suo fandom. Chi può sapere cosa sarebbe successo se fosse rimasta fino alla fine? È uscita imbattuta alla fine. Mi spiace che ha fatto cosi bene la parte della vittima che ci hanno creduto pure i genitori e l’hanno fatta eliminare ma alla fine per me era solo una strategia di gioco. A parte gli scherzi, nel bene e nel male la Fiordelisi è stata la protagonista di questa edizione. Si parla solo di lei e quando si ricorderà il GF Vip 7 il suo nome salterà sempre fuori. Alla fine sta tutto nel lasciare un segno e lei lo ha lasciato. I caratteri come i suoi o li ami o li odi, non esistono vie di mezzo, fu così anche per Soleil la scorsa edizione e alla fine è quella che sta lavorando di più. Come si dice “che ne parlino bene, che ne parlino male, l’importante è che ne parlino”.

La terza finalista come già anticipato è Giaele che grazie all’unione dei fandom spartani è passata dallo 0.5% dello scorso televoto al 48% di questo. È ovvio che quando si giocheranno la vittoria la sua percentuale tornerà ad abbassarsi clamorosamente, perché non è stata votata in quanto piace lei ma è stata volta per andare contro Nikita. Chiunque vada contro Nikita, anche un banano in questo momento verrebbe votato dai fandom Spartani. Devo essere sincera la sorpresa della mamma di Giaele è l’unica che in questi 6 mesi di GF Vip mi ha emozionata.

A sto giro al televoto ci sono: Tavassi, Onestini, Nikita, Milena, Alberto e Andrea. Il più votato sarà il quarto finalista mentre il meno votato sarà eliminato. Se tanto mi dà tanto i voti spartani si convoglieranno tutti su Tavassi che dovrebbe vincere a mani basse, a meno che i Donnalisi non si alleino con i Nikiters, ma ora che Antonella è fuori il suo fandom avrà ancora voglia di fare le sessioni di voto per qualcun altro?

La cosa bella è che mancano solo due puntate alla fine di questa edizione che giuro, avrei abbandonato già dopo il caso Bellavia e che quindi ho guardato davvero controvoglia!

Meno due alla liberazione!!!

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori tweet della quarantatreesima puntata

IL POTERE DEL TRIO COINCIDE CON IL MIO ?? #GFVIP pic.twitter.com/EcIjGlcLzR — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) March 20, 2023

antonella è uscita perché ha recitato così tanto la parte da vittima che ci hanno creduto anche i suoi genitori #oriele #gfvip pic.twitter.com/CWsIz0aO7s — ARMANICOMIO (@GIOVYB94) March 20, 2023

Non mi sembra affatto contenta della “lettera aperta” della madre. #GFVIP pic.twitter.com/B4JKXs5tnc — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) March 20, 2023