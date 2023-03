A perfect getaway – Una perfetta via di fuga, come finisce? Trama, cast e curiosità

“A Perfect Getaway” è un thriller del 2009 diretto da David Twohy. La trama segue una giovane coppia, Cliff (Steve Zahn) e Cydney (Milla Jovovich), in luna di miele che incontra un’altra coppia durante un sentiero escursionistico. Ma andiamo con ordine per scoprire insieme curiosità sul film.

La trama di “A Perfect Getaway”

La storia inizia con Cliff e Cydney, una coppia in viaggio di nozze che arriva a Honolulu, Hawaii. Dopo aver letto un articolo di giornale che riporta l’omicidio di una giovane coppia sulla costa di Kalalau, decidono di visitare la zona, nonostante gli avvertimenti sulla pericolosità della zona.

Lungo il percorso, incontrano un’altra coppia, Nick e Gina, e una coppia di escursionisti, Cleo e Kale. Inizialmente sembra che tutti i personaggi siano inoffensivi, ma presto si verifichi una serie di eventi strani e sospetti. Cliff e Cydney incontrano un ranger che li mette in guardia sulla pericolosità dei luoghi, mentre Nick mostra una conoscenza dettagliata sulle armi da fuoco. Man mano che il gruppo si avvicina alla costa di Kalalau, Cliff e Cydney iniziano a sospettare che i loro compagni di viaggio potrebbero essere i responsabili degli omicidi. Ritrovatisi in una caverna, vengono fuori i veri killer: ma chi saranno i veri assassini della giovane coppia?

Come finisce il film?

In “A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga”, si scopre alla fine che Cliff e Cydney sono i killer. La motivazione del loro comportamento omicida risiede nel fatto che entrambi soffrivano di disturbi psicologici, e che rubavano le identità delle coppie che ammazzavano come assassini professionisti. Cliff aveva già ucciso la sua ex fidanzata e il suo nuovo compagno, mentre Cydney aveva eliminato il suo ex marito violento. Tuttavia, emerge anche che Cydney è a sua volta “sottomessa” al compagno Cliff, per cui alla fine gli si ritorce contro per potersi liberare.

Cast e curiosità

Il cast del film include Steve Zahn nel ruolo di Cliff, Milla Jovovich in quello di Cydney, Timothy Olyphant in quello di Nick e Kiele Sanchez in quello di Gina. C’è anche Chris Hemsworth in un piccolo ruolo. La regia è stata curata da David Twohy. Per quanto concerne qualche curiosità sul film, devi sapere che il suo titolo originale è “A Perfect Getaway” ma è stato cambiato in “Una perfetta via di fuga” per il mercato italiano.

Il regista e sceneggiatore David Twohy ha dichiarato che l’idea per il film gli è venuta durante una vacanza alle Hawaii, mentre stava facendo escursioni e incontrando altri turisti. Nel film sono presenti numerosi riferimenti e omaggi ad altri film thriller e di avventura, tra cui “Psycho” di Alfred Hitchcock e “Deliverance” di John Boorman.