Hawaii Five-0, retroscena: perché Adam e Kono si lasciano? Perché lei lascia la Five O?

“Hawaii Five-0” è una serie televisiva poliziesca trasmessa per la prima volta nel 2010 e terminata nel 2020 dopo 10 stagioni. La serie segue le indagini della squadra Five-0, che si occupa di risolvere casi di omicidio, terrorismo e spionaggio alle Hawaii. La trama della serie ruota attorno ai membri della squadra, alle loro relazioni personali e ai loro conflitti, nonché alle loro investigazioni.

Il protagonista della storia, interpretato da Alex O’Loughlin è il detective Steve McGarrett, affiancato dal collega Danny Williams, Daniel, dal detective Chin Ho Kelly e da Kono Kalakaua. Quest’ultima, integerrima agente, sposa Adam, ma poi succede qualcosa. Lo scopriamo insieme

Adam e Kono: matrimonio e perchè si lasciano?

Adam e Kono si sposano nella puntata 23 della settima stagione di “Hawaii Five-0”, intitolata “Wehe ‘ana” (Preludio). In questa puntata, la coppia decide di sposarsi in segreto sulla spiaggia, ma il loro matrimonio viene interrotto dall’arrivo della polizia che arresta Adam per omicidio. Questo mette a dura prova la storia con Kono, che cerca di aiutarlo a dimostrare la sua innocenza, ma allo stesso tempo deve gestire il fatto che il loro matrimonio non è ancora stato consumato.

La separazione tra Kono e Adam viene menzionata per la prima volta nella puntata 1 della ottava stagione di “Hawaii Five-0”, intitolata “A’ole e ‘olelo mai ana ke ahi ua ana ia” (Il fuoco mai dice che ha fame). Il motivo esatto della separazione non viene spiegato in questa puntata, ma viene lasciato intendere che sia dovuto a divergenze di opinione e obiettivi personali della coppia.

Kono lascia la Five – O

Come si può ben intendere da quanto appena detto, nella stagione 8, Kono non c’è. Ha lasciato la Five-O per concentrarsi sulla ricerca di una nuova organizzazione criminale che ha preso il posto della Yakuza a Honolulu. Inoltre, decide di lasciare anche Adam per il momento, per poter concentrarsi sul suo lavoro e sulla sua missione personale.

In sostanza, la relazione tra Adam e Kono viene messa alla prova da diverse difficoltà e, pur essendo innamorati, decidono di prendere strade diverse per poter gestire al meglio le proprie priorità e obiettivi personali.